Αντέδρασε και το γύρισε με δέκα παίκτες η ΑΕΚ!

Παρ' ότι έμεινε με δέκα παίκτες στο 55' λόγω της αποβολής του Ρέλβας και πίσω στο σκορ, η ΑΕΚ έβγαλε αντίδραση μετά τις αλλαγές του Μάρκο Νίκολιτς και επικράτησε 2-1 με ανατροπή της Γκρόνινγκεν, χάρη στα γκολ των Ζίνι-Καλοσκάμη. Προβληματική στη δημιουργία σε μεγάλο μέρος του αγώνα η Ένωση, που χρειάζεται δουλειά ακόμα για να φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα...

Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε και κατέβασε στο τρίτο κατά σειρά φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας στην Ολλανδία την θεωρητικά βασική του σύνθεση πλην Στρακόσα που δεν έχει μπει ακόμα στο 100% των προπονήσεων. Κάτω από τα δοκάρια ήταν ο Μπρινιόλι, οι Μουκουντί και Φιλίπε Ρέλβας στην άμυνα, οι Ρότα-Πήλιος στις πλευρές, οι Μαρίν-Κάιρινεν στον άξονα, οι Κοϊτά-Ζούμπκοφ στα φτερά αριστερά και δεξιά αντίστοιχα και οι Γιόβιτς-Βάργκα στη γραμμή κρούσης. Ήταν ένα πρώτο 45λεπτο στο οποίο η ΑΕΚ είχε θετικά αλλά και νεκρά διαστήματα. Σε γενικές γραμμές οι παίκτες του Νίκολιτς είχαν σωστή συμπεριφορά μέσα στο γήπεδο, ήταν καλά οργανωμένοι και οι δύο στιγμές που απείλησαν οι Ολλανδοί ήταν προϊόν λαθών με αποκορύφωμα την κακή πάσα του Μαρίν στο build up στο 39' όπου ο Φαν Μπέργκεν σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι.

Έμεινε και πάλι χαμηλά σε δημιουργία

Από εκεί και πέρα σε δύο περιπτώσεις που χρειάστημα να επέμβει ο Μπρινιόλι ήταν εκεί και έδειξε αποτελσατικοτητα. Ανασταλτικά λοιπόν η ΑΕΚ ειχε κάποια θεματάκια αλλα συνολικά επαιζε οργανωμένα, χωρίς να δίνει χώρους και χωρις να αφήνει κενά. Επιθετικά οι παίκτες του Νίκολιτς είχαν δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Το δοκάρι μόλις στο 2ο λεπτό με το μακρινό σουτ του Κοϊτά και το τετ-α-τετ του Βάργκα στο 18' σε μια φάση όπου η ΑΕΚ έφυγε με ταχύτητα στη μετάβαση από τον άξονα με τον Κοϊτά που ήταν από τους πιο κινητικούς όντας ο εκφραστής όλων των καλών στιγμών. Από εκεί και πέρα ο Κάιρινεν επαιξε δίπλα στον Μαρίν με την μπαλα να περνά αρκετά από τα πόδια του έχοντας κατά βάση σωστές επιλογές, ενώ ο Ζούμπκοφ επαιξε στη θέση του δεξιός μεσοεπιθετικός χωρίς να φανεί ιδιαίτερα. Αυτό ίσως που έλλειψε από την ΑΕΚ στο πρώτο μέρος ήταν η γρήγορη σκέψη όταν η μπάλα βρισκόταν στα πόδια των παικτών της. Δεν υπήρχε δηλαδή ταχύτητα στην κυκλοφορία και κάθετο παιχνίδι. Φυσικά όλα αυτά είναι πράγματα που μπορουν να βελτιωθούν με δεδομένο πως βρισκόμαστε σε περίοδο προετοιμασίας και τα πόδια ειναι βαριά.

Νεύρα και αποβολή Ρέλβας

Σε δυο αλλαγές προχώρησε στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ο Μάρκο Νίκολιτς αντικαθιστώντας Κάιρινεν - Ζούμπκοφ. Στην θέση τους πέρασαν ο Μάνταλος που πήγε αριστερά και ο Κοϊτά μεταφέρθηκε δεξιά ενώ ο Σαχαμπό πήρε θέση στον άξονα δίπλα στον Μαρίν, όλα αυτά πάντα σε σχηματισμό 4-4-2. Το παιχνίδι πήγε πολύ στη δύναμη με αποτέλεσμα να έχουμε και δυνατά μαρκαρίσματα αλλά και νεύρα. Στο 55' μάλιστα - και ενώ λίγο νωρίτερα ο Πήλιος είχε ζητήσει ένα πέναλτι για μαρκάρισμα που δέχτηκε μέσα στην περιοχή - ο διαιτητής Ρούπερτι απέβαλε τον Φιλίπε Ρέλβας μετά από ένα τάκλιν του Πορτογάλου σε αντίπαλο. Απειλήθηκε σύρραξη με τα πνεύματα να ηρεμούν χάρη στους ψυχραιμότερος και την ΑΕΚ να συνεχίζει από το 55' και μετά με αριθμητικό μειονέκτημα. Εξι λεπτά αργότερα η Ένωση με ωραία κυκλοφορία έφερε την μπάλα σωστά στην περιοχή αλλά ο Βάργκα δεν πρόλαβε να βάλει το κεφάλι. Στο 64' ο Νίκολιτς προχώρησε σε αρκετές αλλαγές με την ενδεκάδα του να διαμορφώνεται ως εξής: Κάτω από τα δοκάρια ήταν ο Μπρινιόλι, στο κέντρο της άμυνας οι Γκεοργκίεφ-Αλεξίου, στα μπακ οι Χριστακόπουλος-Πενράις, στα χαφ οι Σαχαμπό-Μάνταλος, στα άκρα οι Κουτέσα-Καλοσκάμης αριστερά και δεξιά αντίστοιχα και ο Ζίνι στην κορυφή. Δευτερόλεπτα αργότερα, η Γκρόνινγκεν άνοιξε το σκορ με κοντινό πλασέ του Ζαβάδα, αφού Αλεξίου, Πενράις και Γκεοργκίεφ δεν αντέδρασαν σωστά, με την κιτρινόμαυρη άμυνα να κολλά γενικότερα.

Αλλαγή προσώπου και ανατροπή με δέκα παίκτες

Η ΑΕΚ δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα παρ' ότι με αριθμητικό μειονέκτημα αντίθετα προσπάθησε να αντιδράσει στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού με τα φρέσκα πόδια που είχε στο γήπεδο. Τα κατάφερε στο 77' όταν βρήκε γκολ ισοφάρισης με μια καθαρά ατομική ενέργεια του Ζίνι ο οποίος πίεσε, έκλεψε, έτρεξε το γήπεδο και με άψογο πλασέ έκανε το 1-1. Και δεν έμεινε εκεί, καθώς βρήκε και δεύτερο τέρμα ανατροπής στο 83' όταν ο Μάνταλος με μια καταπληκτική εκτέλεση φάουλ έφερε την μπάλα στα αντίπαλα καρέ και ο Καλοσκάμης με άπιαστη κεφαλιά έγραψε ο 2-1. Ο... διακόπτης είχε γυρίσει για τα καλά για την ΑΕΚ που λίγο αργότερα άγγιξε και τρίτο τέρμα με τετ-α-τετ του Κουτέσα δείχνοντας πως πολύ καλό πρόσωπο. Εν τέλει, το 2-1 έμεινε μέχρι το φινάλε με την Ένωση των δέκα παικτών να επικρατεί της Γκρονινγκεν χάρη στα γκολ των Ζίνι και Καλοσκάμη στο τελευταίο φιλικού του πρώτου διαστήματος της προετοιμασίας. Ο Δικέφαλος θυμίζουμε επιστρέφει σήμερα στην Αθήνα προκειμένου οι παίκτες να πάρουν κάποιες ανάσες και η επιστροφή στην Ολλανδία είναι προγραμματισμένη για της 23 Ιουλίου για το δεύτερο κομμάτι προπονήσεων μέχρι 2 Αυγούστου όπου ολοκληρώνεται το βασικό στάδιο.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Πήλιος (64' Πενράις), Ρέλβας, Μουκουντί (64' Αλεξίου), Ρότα (64' Χριστακόπουλος), Κάιρινεν (46' Σαχαμπό), Μαρίν (64' Καλοσκάμης), Κοϊτά (64' Κουτέσα), Ζούμπκοφ (46' Μάνταλος), Βάργκα (64' Γκεοργκίεφ), Γιόβιτς (64' Ζίνι).

Γκρόνινγκεν (Ντικ Λούκιεν): Φάεσεν, Μπλόκζιλ, Ρέντε, Χέρνες, Ντε Γιονγκ, Βίλουμσον, Σρόιντερς, Φαν Ντερ Βερφ, Κλέμεντ, Φαν Μπέργκεν, Μερσέρα.