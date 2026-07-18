Έτοιμος για την επιστροφή ο ΒανΒλιτ: «Μπορούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα στο Χιούστον»

Ο Φρεντ ΒανΒλιτ μίλησε για την επιστροφή του από τη ρήξη χιαστού, αλλά και τον μεγάλο στόχο των Χιούστον Ρόκετς: την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο έμπειρος πλέι μέικερ:

«Θα απογοητευτώ πάρα πολύ αν δεν είμαι έτοιμος να αγωνιστώ στην preseason. Αυτό που μου έλειψε περισσότερο ήταν η ένταση, η απόδραση από όσα συμβαίνουν στις ζωές μας. Είχα θεωρήσει δεδομένα πολλά πράγματα σχετικά με αυτό που κάνω, επειδή το κάνω κάθε μέρα σε όλη μου τη ζωή.

Όμως αυτή η πνευματική αποφόρτιση και η σωματική ένταση, το να βγάζω όλη αυτή την ενέργεια, να συγκρούομαι με αντιπάλους και να βρίζω τους διαιτητές, να ζω τις μεγάλες στιγμές και τις απογοητεύσεις, την αποτυχία και την επιτυχία… Αγαπώ πραγματικά κάθε πτυχή του παιχνιδιού. Το να μου στερηθεί όλο αυτό ήταν μια εμπειρία που με έκανε πιο ταπεινό και μου άνοιξε τα μάτια.

Μπορούμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα την επόμενη χρονιά. Αυτό, όμως, είναι κάτι που πρέπει να αποδείξουμε εμείς οι ίδιοι».