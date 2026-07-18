Ανακοίνωσε τον Μπόλντγουιν ο Ερυθρός Αστέρας (pic)

Ο Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε την απόκτηση του Πάτρικ Μπόλντγουιν Τζούνιορ.
Ο 23χρονος έχει φορέσει τις φανέλες των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, Λος Άντζελες Κλίπερς, Φιλαδέλφεια Σίξερς και Σακραμέντο Κινγκς.
Την σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε με τους «Βασιλιάδες» 3,8 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 0,8 ασίστ σε 6 αγώνες και 14,8 λεπτά στο παρκέ, ενώ στην G-League σε 6 ματς και 32,8 λετπά μέτρησε 21,7 πόντους, 9,7 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ.
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Болдвин је некадашњи играч Голден Стејта, Вашингтона и Сакрамента. Висок је 213 центиметара, али за своју висину има одличан шут и изванредну мобилност.
Некадашњи пик прве рунде драфта из 2022. године може да… pic.twitter.com/TS8jXBCX4W