Ανακοίνωσε τον Μπόλντγουιν ο Ερυθρός Αστέρας (pic)

Ο Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Πάτρικ Μπόλντγουιν.

Ο Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε την απόκτηση του Πάτρικ Μπόλντγουιν Τζούνιορ.

Ο 23χρονος έχει φορέσει τις φανέλες των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, Λος Άντζελες Κλίπερς, Φιλαδέλφεια Σίξερς και Σακραμέντο Κινγκς.

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε με τους «Βασιλιάδες» 3,8 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 0,8 ασίστ σε 6 αγώνες και 14,8 λεπτά στο παρκέ, ενώ στην G-League σε 6 ματς και 32,8 λετπά μέτρησε 21,7 πόντους, 9,7 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ.