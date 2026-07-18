Ολυμπιακός: Νέα κίνηση για τον Σάλιακα

Ο Ολυμπιακός κατέθεσε νέα πρόταση στη Ζανκτ Πάουλι για την απόκτηση του Μανώλη Σάλιακα.

Βασικός στόχος για το δεξί άκρο της άμυνας του Ολυμπιακού, που θα πλαισιώσει τον Πάμπλο Μαφέο, αποτελεί ο Μανώλης Σάλιακας. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν τα βρήκαν σε πρώτο χρόνο με τη Ζανκτ Πάουλι αλλά επανήλθαν με νέα πρόταση.

Συγκεκριμένα, ανέβασαν την προσφορά τους στο 1,3 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνοντας κάποια μπόνους, αλλά και ποσοστό μεταπώλησης. Και φαίνεται πως η ομάδα του Αμβούργου θα ανάψει το «πράσινο φως» για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Ο Ολυμπιακός θέλει τον Σάλιακα για πολλούς λόγους και γι’ αυτό επέστρεψε με νέα πρόταση. Αρχικά είναι παίκτης club trained και θα βοηθήσει σημαντικά στην ισορροπία της ευρωπαϊκής λίστας, αλλά και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εκτιμά ότι θα αποτελέσει μια πολύτιμη λύση. Εξάλλου, ο 29χρονος μπακ έχει παραστάσεις από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ενώ γνωρίζει καλά το περιβάλλον και τις απαιτήσεις των «ερυθρόλευκων».

