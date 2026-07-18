Μαρκό: Συνεχίζεται η προετοιμασία με εργομετρικούς ελέγχους

Η προετοιμασία της Μαρκό ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου συνεχίστηκε με εργομετρικούς ελέγχους.

Οι παίκτες της Μαρκό πέρασαν από τις απαραίτητες εργομετρικές εξετάσεις, ώστε το τεχνικό επιτελείο να έχει την πλήρη εικόνα της φυσικής κατάστασης των ποδοσφαιριστών.

Αναλυτικά η ενημέρωση:

Με απόλυτη συνέπεια και βάσει προγραμματισμού, οι ποδοσφαιριστές της ΠΑΕ Μαρκό υποβλήθηκαν το διήμερο Πέμπτη (16/7) και Παρασκευή (17/7) στις απαραίτητες εργομετρικές εξετάσεις ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου στη Superleague 2. Οι παίκτες μας, χωρισμένοι σε ολιγομελή γκρουπ, πέρασαν τις σχετικές δοκιμασίες από το πρωί έως το απόγευμα, στο εξειδικευμένο κέντρο αθλητικής απόδοσης «Human Performance Lab» στη Λεωφόρο Συγγρού 202.

Την επιστημονική επίβλεψη και την ευθύνη των τεστ είχε ο διακεκριμένος Αθλητικός Επιστήμονας, Γιάννης Κωτσής, με τον οποίο η ομάδα μας διατηρεί μια σταθερή και επιτυχημένη συνεργασία τα τελευταία χρόνια.

Η συγκεκριμένη διαδικασία προσφέρει στον προπονητή μας, Σούλη Παπαδόπουλο, και στο τεχνικό επιτελείο τα απαραίτητα επιστημονικά δεδομένα με στόχο την εξατομικευμένη βελτίωση της φυσικής κατάστασης των ποδοσφαιριστών, τη μεγιστοποίηση της αγωνιστικής τους απόδοσης και την έγκαιρη πρόληψη των τραυματισμών καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Η ΠΑΕ Μαρκό εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες στον Γιάννη Κωτσή και σε όλο το επιτελείο του «Human Performance Lab» για την άριστη φιλοξενία και την εξαιρετική συνεργασία.