Με παράδοση η Μόλντε, μεγάλο παιχνίδι και ο μικρός τελικός Γαλλία - Αγγλία

Η πρωταθλήτρια το 2022 Μόλντε βρίσκεται στην 5η θέση μετά από 12 παιχνίδια στο νορβηγικό πρωτάθλημα και υποδέχεται την 4η πέρσι Μπραν. Τα μεσάνυχτα στο Μαϊάμι διεξάγεται ο μικρός τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στη Γαλλία και την Αγγλία.

Τέσσερις σερί νίκες για τη Μόλντε επί της Μπραν ανεξαρτήτως έδρας.

Η Μόλντε βρέθηκε να χάνει στο 14’ από την Άαλεσουντ, αλλά μέχρι το 31’ το είχε γυρίσει σε 2-1. Το ματς κυλούσε προς τη λήξη του, ο διαιτητής είχε δείξει έξι λεπτά επιπλέον χρόνο και στο 95:30 ο τερματοφύλακας της Μόλντε εκτελούσε ατάραχος ελεύθερο. Στο 95:55 ο τελευταίος έβλεπε τον αντίπαλο επιθετικό μόνο του απέναντί του να ισοφαρίζει σε 2-2 και τους συμπαίκτες του να χτυπιούνται μπροστά του. Σε έξι εντός έδρας ματς μετράει πέντε τρίποντα. Η Μπραν έμεινε επίσης πίσω στο σκορ από την καλύτερή της Σταρτ, η οποία σκόραρε στο 53’. Στο 68’ ήρθε η ισοφάριση για την ομάδα από το Μπέργκεν και στο 90’ η πλήρης ανατροπή, που διέκοψε το σερί των τριών ηττών. Μακριά από την πόλη της μετράει 2 νίκες σε 7 ματς, η μία εκ των οποίων ήταν επί της πρωτοπόρου Τρόμσο με 5-0. Με βάση την εικόνα τους στην επανέναρξη του πρωταθλήματος, η Μόλντε μπορεί να πάρει τη νίκη. Τα 8/10 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια έληξαν Over και η Μπραν είναι πολύ πιθανό να σκοράρει στο ματς. Το combo νίκης της γηπεδούχου με το γκολ/γκολ βγάζει απόδοση για παιχνίδι.

Η Γαλλία έχασε δίκαια 2-0 από τη σοβαρή Ισπανία και έτσι θα παλέψει για την 3η θέση, ως μια δικαίωση για το όμορφο ποδόσφαιρο που έπαιξε. Απέναντι στην ομάδα του Ντε Λα Φουέντε βέβαια δεν μπόρεσε να παρουσιάσει τις αρετές της, τις οποίες θα πρέπει να εμφανίσει κόντρα στην επίσης πολύ ποιοτική Αγγλία. Λείπει ο αμυντικος της Άρσεναλ, Σαλιμπά. Ο Τούχελ δέχτηκε όπως ήταν λογικό κριτική για τον αναπάντεχο αποκλεισμό από την Αργεντινή με ανατροπή από το 85’ και μετά. Ο Γερμανός ανέλαβε την ευθύνη των κινήσεών του μέσα στο ματς, δήλωσε όμως ότι δεν μετανιώνει για αυτές. Έχοντας παίξει πολύ καλά στο τουρνουά, η 3η θέση θα αποτελέσει και για τα «τρία λιοντάρια» μια επιβράβευση της παρουσίας τους στο Μουντιάλ. Εκτός ο μέσος της Μπρέντφορντ, Χέντερσον.

Η παρουσία των δύο ομάδων στη διοργάνωση και το γεγονός ότι θεωρούνταν φαβορί στους ημιτελικούς τους, καθιστά τον μικρό τελικό μια άκρως ενδιαφέρουσα συνάντηση με έπαθλο μια θέση στο βάθρο. Ίσως το ματς τραβήξει περαιτέρω του ενενηνταλέπτου.

714. ΜΟΛΝΤΕ - ΜΠΡΑΝ 1&G 3,15

100. ΓΑΛΛΙΑ - ΑΓΓΛΙΑ Χ 4,15