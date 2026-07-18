Βόλος: Στον Ολυμπιακό ο Λεγκίσι

Τη μεταγραφή του Διαμαντή Λεγκίσι στον Ολυμπιακό ανακοίνωσε ο Βόλος.

Στον Ολυμπιακό θα συνεχίσει την καριέρα του ο 19χρονος επιθετικός του Βόλου Διαμαντής Λεγκίσι. Ο νεαρός άσος έγινε πέρυσι επαγγελματίας στην ομάδα της Μαγνησίας και μέτρησε 9 συμμετοχές.

Ο Λεγκίσι λίγο πριν αποχωρήσει από τον Βόλο, δήλωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, τους προπονητές, τους συμπαίκτες μου και όλους τους ανθρώπους της ομάδας για τη στήριξή τους και την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν όλα αυτά τα χρόνια που βρισκόμουν στην ομάδα του Βόλου.

Ο Βόλος θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, γιατί εδώ έζησα όμορφες στιγμές, γνώρισα σπουδαίους ανθρώπους και εξελίχθηκα τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως άνθρωπος».

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Βόλος είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη μεταγραφή του Διαμαντή Λεγκίσι στον Ολυμπιακό.

Ο 19χρονος Διαμαντής Λεγκίσι, από το 2023 αγωνιζόταν στην Κ-19 του Βόλου, ενώ το περασμένο καλοκαίρι υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο και ενσωματώθηκε με την πρώτη ομάδα με την οποία κατέγραψε εννιά συμμετοχές σε πρωτάθλημα και κύπελλο.

Η ΠΑΕ Βόλος εύχεται στον Διαμαντή Λεγκίσι υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του.