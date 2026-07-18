Γεώργας: «Πάμε για να νικήσουμε»

Η συνέχεια στο Ευρωμπάσκετ U20 για την Νέων Ανδρών λέει «Γερμανία». Οι δύο ομάδες θα αγωνιστούν για τις θέσεις 5-8 της τελικής κατάταξης και αυτό που θέλει η ελληνική ομάδα από τον αγώνα είναι το θετικό αποτέλεσμα.

«Μπορούμε να νκήσουμε και πιστεύω ότι θα το κάνουμε», ξεκαθαρίζει από την αρχή ο Χρήστος Γεώργας για να συνεχίσει: «Είναι ένας αντίπαλος που γνωρίζουμε, καθώς είχαμε αναμετρηθεί στο τουρνουά που πήραμε μέρος στην Ιταλία και πιστεύω ότι μπορούμε να πάρουμε τη νίκη. Θέλουμε να κλείσουμε το τουρνουά με δύο καλές εμφανίσεις και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό».

Ο αγώνας με τη Σερβία στους προημιτελικούς δεν έφερε το επιθυμητό για την Ελλάδα αποτέλεσμα, αλλά ο Γεώργας πιστεύει ότι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μπορεί να κάνει κάτι πολύ καλύτερο: «Πρέπει να παίξουμε σίγουρα καλύτερη άμυνα. Αυτό είναι που μας έχει δώσει τη νίκη σε προηγούμενους αγώνες. Θα πρέπει να είμαστε πιο συμπαγείς στην άμυνα και πιο συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι μας».

Η Εθνική Ομάδα θα παίξει με μια σημαντική απουσία, αυτή του Ανδρέα Πατρίκη, ο οποίος τραυματίστηκε στον αγώνα με την Σερβία: «Είναι μεγάλη απώλεια, αλλά θα παίξουμε και για τον Ανδρέα. Θα πάμε να νικήσουμε στα δύο τελευταία παιχνίδια και να διεκδικήσουμε την πέμπτη θέση».

Ο ίδιος προέρχεται από «γεμάτες» χρονιές στο εφηβικό με αγώνες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, αλλά και το Rising Stars με το Ευρωμπάσκετ U20 να έρχεται να προστεθεί στη συγκομιδή πολύτιμων εμπειριών και με τον ίδιο να έχει έναν ακόμη χρόνο μπροστά στους στις «μικρές» εθνικές:

«Με βοήθησε πολύ η φετινή εμπειρία με την Εθνική Νέων Ανδρών. Κάθε λεπτό είναι σημαντικό και του χρόνου, όπως και κάποιοι άλλοι από τους συμπαίκτες μου θα είμαστε εδώ ξανά για να προσπαθήσουμε για κάτι καλύτερο. Η εμπειρία από τους αγώνες στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα και το Rising Stars ήταν μεγάλη βοήθεια, γιατί κατά κάποιο τρόπο σε προετοιμάζουν και για το επίπεδο ανδρών, όπου οι ομάδες δίνουν πολλούς αγώνες. Τα πολλά παιχνίδια είναι πίεση, αλλά είναι επίσης και μεγάλη εμπειρία για όλα τα παιδιά».