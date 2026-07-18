ΜΜΕ Ιταλίας: «Κοντά στη Μόντενα ο Μπιάνκο»

Κοντά σε συμφωνία με τη Μόντενα βρίσκεται η Φιορεντίνα για την παραχώρηση του Αλεσάντρο Μπιάνκο, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ της Ιταλίας.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Μέσου «LaViola» που ειδικεύεται στα θέματα της Φιορεντίνα, ο 23χρονος μέσος αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα της Φλωρεντίας.

Η Μόντενα που αγωνίζεται στη Serie B βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Αλεσάντρο Μπιάνκο, ο οποίος αυτή τη φορά μάλλον αποχαιρετά οριστικά τους Βιόλα.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα: «η συμφωνία βρίσκεται στην τελική ευθεία και θα ολοκληρωθεί με κανονική μεταγραφή. Η Φιορεντίνα θα διατηρήσει σημαντικό ποσοστό μεταπώλησης σε περίπτωση μελλοντικής πώλησης του ποδοσφαιριστή».

