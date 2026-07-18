Πρέπελιτς: «Η Ντουμπάι μπορεί να δημιουργήσει μια δυναστεία που κάποια μέρα θα κατακτήσει την Euroleague»

Ο Κλέμεν Πρέπελιτς μίλησε για το πλάνο της Ντουμπάι και το... όνειρο της κατάκτησης της Euroleague.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Σλοβένος σε συνέντευξη που παραχώρησε στη "Sport Klub":

«Μεγαλύτερη εντύπωση μου έχει κάνει είναι ότι είμαστε μία μεγάλη οικογένεια και η Ντουμπάι είναι ένας σύλλογος που χτίζεται πάνω σε υγιείς βάσεις, με ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά τι κάνουν, υπό την καθοδήγηση του Ντέγιαν Καμένιασεβιτς. Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης είναι ένας πολύ λογικός άνθρωπος, πρόθυμος να επενδύσει τα δικά του χρήματα, έχοντας πολύ υψηλές φιλοδοξίες.

Την ίδια στιγμή, προχωρήσαμε βήμα - βήμα και μέσα σε δύο χρόνια καταφέραμε να κατακτήσουμε την Αδριατική Λίγκα και να φτάσουμε στη EuroLeague.

Η μεγαλύτερη επιτυχία μας, κατά τη γνώμη μου, ήταν ότι είδαμε 12.000 φιλάθλους στις εξέδρες απέναντι στην Παρτιζάν, στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών. Έχω αγωνιστεί και στη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως οι συνθήκες στη Ντουμπάι βρίσκονται σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο. Πιστεύω ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μία δυναστεία που κάποια μέρα θα κατακτήσει τη EuroLeague».