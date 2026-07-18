Σκαλόνι: «Αυτό που ζει σήμερα η Αργεντινή ξεπερνά το ποδόσφαιρο»

Λίγο πριν από τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 απέναντι στην Ισπανία, ο Λιονέλ Σκαλόνι δεν στάθηκε μόνο στο ποδόσφαιρο.

Ο προπονητής της Αργεντινής προτίμησε να αναδείξει το βαθύτερο αποτύπωμα που έχει αφήσει η Εθνική ομάδα στην κοινωνία, υπογραμμίζοντας πως η «Αλμπισελέστε» κατάφερε να ενώσει εκατομμύρια ανθρώπους, ανεξάρτητα από συλλογικές προτιμήσεις και αντιπαλότητες.

Στη συνέντευξη Τύπου στη Νέα Υόρκη, ο τεχνικός των Παγκόσμιων πρωταθλητών μίλησε με συγκίνηση για το κλίμα που επικρατεί στη χώρα.

«Ανακαλύψαμε ξανά κάτι πραγματικά πολύτιμο. Βλέπουμε ανθρώπους να παρακολουθούν τους αγώνες φορώντας τη φανέλα της Αργεντινής και να πανηγυρίζουν όλοι μαζί. Οπαδοί της Μπόκα και της Ρίβερ αγκαλιάζονται, φίλαθλοι της Νιούελς και της Ροζάριο Σεντράλ ξεχνούν για λίγο τις διαφορές τους. Αυτό μας συγκινεί βαθιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Σκαλόνι τόνισε πως η ομάδα αισθάνεται καθημερινά τη στήριξη του κόσμου και θεωρεί πως αυτή η σχέση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σημερινού συνόλου.

«Οι ποδοσφαιριστές νιώθουν ότι ολόκληρη η χώρα βρίσκεται δίπλα τους. Αυτή η ενότητα είναι ανεκτίμητη και σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο κάνει τη διαφορά. Ελπίζουμε να κατακτήσουμε το τρόπαιο, όμως ακόμη κι αν δεν συμβεί, πιστεύω πως όσα έχουμε ζήσει αποτελούν ήδη ένα σπουδαίο παράδειγμα για όλους. Εύχομαι αυτό το ταξίδι να δώσει δύναμη και αισιοδοξία στον λαό της Αργεντινής», είπε.

Όπως ήταν φυσικό, μεγάλο μέρος των ερωτήσεων αφορούσε τον Λιονέλ Μέσι και το ενδεχόμενο ο τελικός απέναντι στην Ισπανία να αποτελέσει το τελευταίο του παιχνίδι με την Εθνική ομάδα. Ο Σκαλόνι απέφυγε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση, μεταφέροντας ουσιαστικά την ευθύνη της απόφασης στον ίδιο τον αρχηγό.

«Πρέπει να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή που τον βλέπουμε να αγωνίζεται. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που γράφει ιστορία και αποτελεί ήδη έναν θρύλο του αθλήματος. Για το αν θα είναι το τελευταίο του παιχνίδι, δεν μπορώ να απαντήσω εγώ. Αυτή είναι μια ερώτηση που πρέπει να γίνει στον ίδιο. Ο Μέσι δεν σταματά ποτέ να μας εκπλήσσει».

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