Βρουσάι: Πιο κοντά στην παραμονή του στη Ρίο Άβε

Η μεταγραφή του Πάμπλο Μαφέο στον Ολυμπιακό φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά την υπόθεση του Μάριου Βρουσάι, με τα δεδομένα για πιθανή επιστροφή του στους «ερυθρόλευκους» να έχουν διαφοροποιηθεί.

Όπως αναφέρει η πορτογαλική «Record», ο 27χρονος ποδοσφαιριστής εξακολουθεί να βρίσκεται υπό παρακολούθηση από τους Πειραιώτες, όμως η περίπτωσή του δεν αποτελεί πλέον άμεση προτεραιότητα για την κάλυψη της θέσης στο δεξί άκρο της άμυνας.

Η άφιξη του Μαφέο από τη Μαγιόρκα έχει μεταβάλει τον μεταγραφικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο ο Βρουσάι να συνεχίσει την καριέρα του στη Ρίο Άβε.

Ο διεθνής Έλληνας άσος προέρχεται από μια ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά στην Πορτογαλία, με 32 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ αποτέλεσε βασικό στέλεχος της ομάδας και φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Παρότι το όνομά του παραμένει στη μεταγραφική λίστα των «ερυθρόλευκων», οι τελευταίες κινήσεις της ομάδας έχουν αλλάξει τις ισορροπίες, με την παραμονή του στη Ρίο Άβε να συγκεντρώνει πλέον περισσότερες πιθανότητες.