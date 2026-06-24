Πανόραμα Μουντιάλ: Ρίχνουν αυλαία οι πρώτοι τρεις όμιλοι (βαθμολογίες & vids)

Το πανόραμα του Μουντιάλ με το σημερινό (24/6) πρόγραμμα, μαζί με τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές από την χθεσινή αγωνιστική δράση.

Ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις περιείχε το χθεσινό (22/6) πρόγραμμα.

Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας, η Πορτογαλία ήταν καταιγιστική απέναντι στο Ουζμπεκιστάν, επικρατώντας με 5-0 και κατακτώντας την πρώτη νίκη της στο φετινό Μουντιάλ.

Η Αγγλία τα βρήκε δύσκολα απέναντι στην σκληροτράχηλη Γκάνα, καθώς δεν κατάφερε να διασπάσει την αμυντική διάταξη της, με τις δύο ομάδες να μένουν στο μηδέν.

Ο Παναμάς εμφανίστηκε ανταγωνιστικός, ωστόσο η ποιότητα της Κροατίας υπερίσχυσε και η ομάδα του Ζλάτκο Ντάλιτς πήρε την νίκη με 0-1 και πέτυχε το πρώτο «τρίποντο» της στην διοργάνωση.

Τέλος, νίκη με το ίδιο σκορ πέτυχε και η Κολομβία κόντρα στο Κονγκό, η οποία δικαιώθηκε για την επιμονή της και πήρε την νίκη που της «σφράγισε» και μαθηματικά την νίκη στην επόμενη φάση.

Αναλυτικά τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις:

Πορτογαλία - Ουζμπεκιστάν 5-0

Γκολ: Ρονάλντο 6' & 39', Μέντες 17', Νεμάτοφ (αυτογκόλ) 60', Λεάο 87'

Αγγλία - Γκάνα 0-0

Παναμάς - Κροατία 0-1

Γκολ: Μπούντιμιρ 54'

Κολομβία - Κονγκό 1-0

Γκολ: Μουνιόθ 76'

Βαθμολογία 11ου ομίλου:

1. Κολομβία 6

2. Πορτογαλία 4

3. Κονγκό 1

4. Ουζμπεκιστάν 0

Βαθμολογία 12ου ομίλου:

1. Αγγλία 4

2. Γκάνα 4

3. Κροατία 3

4. Παναμάς 0

Το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας:

22:00 Βοσνία - Κατάρ / ΕΡΤ 1

22:00 Ελβετία - Καναδάς / ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

01:00 Μαρόκο - Αϊτή / ΕΡΤ 1

01:00 Σκωτία - Βραζιλία / ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

04:00 Νότια Αφρική - Νότια Κορέα / ΕΡΤ 1

04:00 Τσεχία - Μεξικό / ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

Βαθμολογία 1ου ομίλου:

1. Μεξικό 6

2. Νότια Κορέα 3

3. Τσεχία 1

4. Νότια Αφρική 1

Βαθμολογία 2ου ομίλου:

1. Καναδάς 4

2. Ελβετία 4

3. Βοσνία 1

4. Κατάρ 1

Βαθμολογία 3ου ομίλου:

1. Βραζιλία 4

2. Μαρόκο 4

3. Σκωτία 3

4. Αϊτή 0

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