Σανς (El Mundo Deportivo) στο SDNA για Πένια: «Ποιοτικός γκολκίπερ με σωστή νοοτροπία – Καλή επιλογή για τον Παναθηναϊκό»

Ο ρεπόρτερ της El Mundo Deportivo, Γκαμπριέλ Σανς, σκιαγράφησε στο SDNA το αγωνιστικό προφίλ του Ινιάκι Πένια, ο οποίος άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.

Από τη «Μασία» και το «Καμπ Νου», στον Παναθηναϊκό. Ο Ινιάκι Πένια στα 27 του χρόνια με κάθε επισημότητα, έγινε «πράσινος». Η μεταγραφή του Ισπανού τερματοφύλακα ανακοινώθηκε από το «τριφύλλι», με τον Ίβηρα γκολκίπερ να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το 2029 και το «Τριφύλλι» να πληρώνει σχεδόν 3 εκατ. ευρώ στην Μπαρτσελόνα για την αγορά των δικαιωμάτων του.

Ο γεννημένος στο Αλικάντε, Ισπανός τερματοφύλακας, αποτελεί προϊόν της ακαδημίας της Λα Μασία. Αν και ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Βιγιαρεάλ, το 2012 εντάχθηκε στη Μπαρτσελόνα, όπου έφτασε μέχρι την πρώτη ομάδα, κάνοντας ντεμπούτο το 2023. Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί ως δανεικός στη Γαλατασαράι και στην Έλτσε, ενώ έχει υπάρξει διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Ισπανίας.

Ο Ισπανός δημοσιογράφος της El Mundo Deportivo, Γκαμπριέλ Σανς αναφέρθηκε με κολακευτικά σχόλια στο SDNA για την αξία του Πένια θεωρώντας πως θα πετύχει στον Παναθηναϊκό.

«Ο Ινιάκι Πένια αποχώρησε από την Μπαρτσελόνα διότι ο Χάνσι Φλικ δεν το προόριζε για βασικό όταν ο Τερ Στέγκεν τραυματίστηκε, αλλά αντίθετα προτίμησε να υπογράψει τον Σέσνι. Επίσης έχασε τη θέση του στην Έλτσε. Σχεδόν σε ολόκληρο τον Α΄ Γύρο της περυσινής La Liga ήταν στην ενδεκάδα καταγράφοντας συνολικά 16 συμμετοχές, όμως στη συνέχεια έχασε τη θέση του από τον Αργεντινό Ματίας Ντιτούρο.



Πρόκειται για έναν ευκίνητο τερματοφύλακα με καλή τεχνική κατάρτιση κάτι που φαίνεται όταν παίζει με την μπάλα στα πόδια. Ταιριάζει απόλυτα σε ομάδες που επιδιώκουν να χτίσουν το παιχνίδι από την άμυνα, ωστόσο, η μεγαλύτερη πρόκλησή μέχρι στιγμής στην καριέρα του, ήταν να αποδείξει τη συνέπεια και την επιρροή του κάτω από τα δοκάρια που απαιτεί ένας σύλλογος του τεράστιου μεγέθους της Μπαρτσελόνα.

Πρόκειται για έναν έμπειρο γκολκίπερ. Θα τον χαρακτήριζα πολύ ψύχραιμο και με αρκετή ποιότητα. Απλώς ο Χάνσι Φλικ είχε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον Σέσνι.

Ο Πένια δεν είναι αυτό που λέμε, ηγετική μορφή στα αποδυτήρια. Δεν έχω αυτή την εντύπωση. Όμως, είναι ένας τερματοφύλακας με πολύ ισχυρή επαγγελματική νοοτροπία και πιστεύω πως ο Παναθηναϊκό έκανε μια καλή επιλογή για τη θέση κάτω από τα γκολπόστ».