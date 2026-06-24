Αγκαλιασμένοι για 6.000 χρόνια: Η ιστορία πίσω από τους σκελετούς που ονομάστηκαν «Εραστές του Βολντάρο»

Ακόμα και οι αρχαιολόγοι που συμμετείχαν στην έρευνα, δεν μπορούσαν ποτέ να διανοηθούν την ιστορία που θα ξεδιπλωνόταν από την ανακάλυψή τους το 2007 στην Ιταλία.

Σε έναν τάφο που βρέθηκε σε εξαιρετική κατάσταση κοντά στη Μάντοβα, στη Λομβαρδία, εντοπίστηκαν δύο σκελετοί, ξαπλωμένοι αντικριστά με τα σώματά τους μπλεγμένα. Ήταν κάτι παραπάνω από εμφανές ότι πέθαναν αγκαλιασμένοι. Όπως αγκαλιασμένοι συνέχισαν να βρίσκονται στο ίδιο σημείο για 6.000 χρόνια.

Οι φωτογραφίες του ζευγαριού έκαναν γρήγορα τον γύρο του κόσμου και σε μια πολύ ιδιαίτερη σύμπτωση, το γεγονός ότι η ανακάλυψη έγινε λίγο πριν από την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου έκανε την ιστορία ακόμη πιο συγκινητική.

Καθώς οι αρχαιολόγοι μελετούσαν το εύρημα, προέκυψαν αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία για τους «εραστές του Βαλντάρο» όπως ονομάστηκαν.

Πρώτα απ’ όλα, το ζευγάρι είχε πεθάνει περίπου πριν από 6.000 χρόνια, κατά τη Νεολιθική Περίοδο. Οι διπλές ταφές εκείνης της εποχής ήταν ήδη σπάνιες, αλλά η συγκεκριμένη θέση των σωμάτων έκανε την ανακάλυψη μοναδική.

Επιπλέον, ο άνδρας και η γυναίκα ήταν περίπου 20 ετών όταν πέθαναν. Δεν υπήρχαν ενδείξεις βίαιου θανάτου και οι ερευνητές θεωρούν ότι τα σώματά τους τοποθετήθηκαν σε αυτή τη στάση μετά τον θάνατό τους.

Παρότι είναι αδύνατο να γνωρίζουμε ποιοι ήταν πραγματικά, η εικόνα τους σε μια αιώνια αγκαλιά και οι ιδιαίτερες συνθήκες της ταφής τους τροφοδότησαν τη φαντασία και τις εικασίες τα επόμενα χρόνια.

Η ανακάλυψη

Στις αρχές Φεβρουαρίου του 2007, η αρχαιολόγος Έλενα Μενότι ανακοίνωσε ότι οι ανασκαφές στο χωριό Βαλντάρο, είχαν φέρει στο φως δύο σκελετούς — έναν άνδρα και μία γυναίκα — ξαπλωμένους πρόσωπο με πρόσωπο, με τα χέρια και τα πόδια τους μπλεγμένα μεταξύ τους.

Η ανακάλυψη προκάλεσε παγκόσμιο ενδιαφέρον. Η Μενότι δήλωσε τότε ότι, παρά τα 25 χρόνια εμπειρίας της σε ανασκαφές σε όλη την Ιταλία, συμπεριλαμβανομένης της Πομπηίας, τίποτα δεν την είχε συγκινήσει τόσο πολύ.

Οι θεωρίες για την ταυτότητα των εραστών

Μία από τις αρχικές θεωρίες υποστήριζε ότι ο άνδρας είχε σκοτωθεί και ότι η γυναίκα θυσιάστηκε αργότερα ώστε να τον συνοδεύσει στη μεταθανάτια ζωή.

Αυτή η υπόθεση φαινόταν να ενισχύεται από τα αντικείμενα που βρέθηκαν στον τάφο: δίπλα στον άνδρα υπήρχε μία πυριτόλιθη αιχμή βέλους στον λαιμό του, ενώ κοντά στη γυναίκα βρέθηκαν μία μακριά λίθινη λεπίδα και δύο πυριτόλιθα μαχαίρια.

Ωστόσο, η οστεολογική εξέταση δεν αποκάλυψε κανένα τραύμα που να υποδηλώνει βίαιο θάνατο.

Οι μεταγενέστερες αναλύσεις έδειξαν ότι και οι δύο ήταν περίπου 20 ετών και είχαν ύψος περίπου 1,57 μέτρα.

Το μυστήριο παρέμεινε. Οι ιστορικοί δεν έχουν βρει στοιχεία για κάποια νεολιθική εγκατάσταση στην περιοχή του Βαλντάρο. Πιθανότατα η περιοχή ήταν τότε ένα εκτεταμένο υγροτοπικό τοπίο με ποτάμια και έλη. Αν και το περιβάλλον αυτό συνέβαλε στη διατήρηση των σκελετών επί χιλιετίες, δεν προσφέρει απαντήσεις για τη ζωή ή τον θάνατό τους.

Η απόφαση να παραμείνουν μαζί

Όπως γράφει το allthatsinteresting.com, μετά την ανακάλυψη προέκυψε ένα σημαντικό ερώτημα: θα χωρίζονταν οι σκελετοί για επιστημονική μελέτη;

Συνήθως, τα ανθρώπινα κατάλοιπα μεταφέρονται σε εργαστήρια και κάθε οστό εξετάζεται ξεχωριστά. Στην περίπτωση των Εραστών του Βαλντάρο, όμως, οι αρχαιολόγοι θεώρησαν ότι η μοναδικότητα του ευρήματος έπρεπε να διατηρηθεί.

Η Μενότι δήλωσε χαρακτηριστικά ότι ήθελαν να τους κρατήσουν «όπως ακριβώς ήταν όλο αυτό το διάστημα. Μαζί».

Αντί να αποσυναρμολογήσουν τα λείψανα, οι αρχαιολόγοι αφαίρεσαν ολόκληρο το τμήμα του εδάφους που περιείχε την ταφή και το μετέφεραν ως ενιαίο σύνολο.

Οι Εραστές της Μόντενα: Το επόμενο μυστήριο

Δύο χρόνια αργότερα, αρχαιολόγοι που εργάζονταν σε νεκροταφείο της ύστερης αρχαιότητας στη Μόντενα της Ιταλίας ανακάλυψαν ακόμη ένα ζευγάρι σκελετών θαμμένων χέρι-χέρι.

Αρχικά θεωρήθηκε ότι επρόκειτο για άνδρα και γυναίκα. Ωστόσο, το 2019, μια έρευνα με επικεφαλής τον Φεντερίκο Λούλι αποκάλυψε ότι επρόκειτο για δύο άνδρες που πέθαναν πριν από 1.500 χρόνια.

Η ταυτοποίηση έγινε μέσω μιας καινοτόμου τεχνικής ανάλυσης του σμάλτου των δοντιών. Οι επιστήμονες αναζήτησαν δύο πρωτεΐνες, τις AMELX και AMELY. Η πρώτη εμφανίζεται και στα δύο φύλα, ενώ η δεύτερη μόνο στους άνδρες.

Η ανακάλυψη δημιούργησε νέα ερωτήματα σχετικά με τη σχέση των δύο ανδρών.

Ο Λούλι εξήγησε ότι μια τέτοια ταφή δεν ήταν συνηθισμένη κατά την ύστερη αρχαιότητα. Οι δύο άνδρες θα μπορούσαν να ήταν αδέλφια, ξαδέλφια ή ακόμη και στρατιώτες που πέθαναν μαζί σε μάχη. Το νεκροταφείο όπου βρέθηκαν ίσως αποτελούσε πολεμικό χώρο ταφής.

Όπως και στην περίπτωση των Εραστών του Βαλντάρο, είναι σχεδόν αδύνατο να γνωρίζουμε την ακριβή ιστορία των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από αυτά τα αρχαιολογικά ευρήματα.

Ωστόσο, τόσο οι Εραστές του Βαλντάρο όσο και οι Εραστές της Μόντενα προσφέρουν μια σπάνια ματιά στον αρχαίο κόσμο και στους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι τιμούσαν τους νεκρούς τους.

Πηγή: ethnos.gr