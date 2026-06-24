«Χάσαμε μια εξαιρετική συνάδελφο»: Γέννησε την Παρασκευή και πέθανε την Τρίτη η 36χρονη γιατρός (vid)

«Είμαστε όλοι οι υγειονομικοί συγκλονισμένοι. Χάσαμε μία συνάδελφο 36 ετών, ένα εξαιρετικό χαμογελαστό παιδί» τονίζει ο Μιχάλης Γιαννάκος αναφορικά με τον θάνατο της γιατρού στη Μυτιλήνη λίγες ημέρες αφότου έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ μιλώντας στο iefimerida.gr αναφορικά με τον θάνατο της 36χρονης γιατρού στη Μυτιλήνη Μάγδας Πασβούρη υποστηρίζει ότι μέχρι στιγμής δεν προκύπτει ιατρικό λάθος και ότι «ακολουθήθηκε το ενδεδειγμένο πρωτόκολλο».

Μέχρι 6 μηνών εξυπηρετούσε και τα έκτακτα περιστατικά

«Μέχρι και 6 μηνών έγκυος εξυπηρετούσε τους πολίτες στα ασθενοφόρα της Λέσβου. Επιχειρούσε 24 ώρες το 24ωρο, όπου και όταν υπήρχε ανάγκη και εξυπηρετούσε και τα έκτακτα περιστατικά παρά το γεγονός ότι εγκυμοσύνη της ήταν προχωρημένη. Δεν βαρυγκόμισε ποτέ. Σήκωνε ανθρώπους 80 και 90 κιλά« τόνισε ο Μ. Γιαννάκος προσθέτοντας ότι «πραγματικά ένα εξαιρετικό κορίτσι μία εξαιρετική γιατρός, που είναι τεράστιο κρίμα που την χάσαμε».

«Η συνάδελφος αυτή ήταν γιατρός και ο άντρας της ήταν γιατρός και μάλιστα η κοπέλα έκανε ειδικότητα στα επείγοντα του νοσοκομείο της Μυτιλήνης εκεί δηλαδή που και η ίδια έχασε τη ζωή της» σημείωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο Μιχάλης Γιαννάκος περιγράφοντας όσα συνέβησαν σημείωσε ότι την Παρασκευή η Μάγδας Πασβούρη «γέννησε το κοριτσάκι της φυσιολογικά χωρίς κανένα πρόβλημα, αλλά από την επόμενη μέρα άρχισε να πονάει και να παρουσιάζει επιπλοκές. Κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Διασωληνώθηκε και την Τρίτη το πρωί έγινε η αεροδιακομιδή της, μάλιστα με τη συνδρομή της διευθύντριας των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ της κυρίας Μαριόλα».

«Αλλά δυστυχώς όταν έφτασε το αεροπλάνο επιβαρύνθηκε πολύ η υγεία της. Ακολουθήθηκε το ενδεδειγμένο πρωτόκολλο, όπως παραδείγματος χάριν ΚΑΡΠΑ και όλες οι άλλες απαραίτητες ενέργειες. Μεταφέρθηκε στο Αττικό νοσοκομείο αλλά ήταν ήδη αργά», τόνισε ο κ. Γιαννάκος και πρόσθεσε:

«Αρχικά κάποιοι μίλησαν για ιατρικό λάθος, αλλά αυτό τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα δεν προκύπτει», ανέφερε ακόμη λέγοντας ότι έγιναν απαραίτητες ιατρικές ενέργειες, τονίζοντας ωστόσο ότι «βεβαίως θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητης ενέργειες και να εξεταστούν όλα τα ενδεχόμενα, γιατί χάσαμε ένα νέο κορίτσι και δεν θα πρέπει να μείνουν σκιές σε αυτή την τραγωδία».

Τέλος, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήρια του στην οικογένεια και στο σύζυγό της, Μάγδας Πασβούρη. «Συλλυπητήρια σε όλους τους συναδέλφους στη Μυτιλήνη. Θρηνούμε όλοι το θάνατο της».

Πηγή: iefimerida.gr