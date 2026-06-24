Η νέα τεχνολογική επανάσταση της TCL παρουσιάστηκε στην Κύπρο

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το «TCL Inspire Greatness Event», αναδεικνύοντας τις καινοτομίες που διαμορφώνουν το μέλλον της οικιακής τεχνολογίας.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία το «TCL Inspire Greatness Event», μια ξεχωριστή εκδήλωση που διοργάνωσαν η TCL και η Novario Holding Ltd, επίσημος διανομέας των προϊόντων TCL στην Κύπρο. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο Lemon Park και συγκέντρωσε συνεργάτες, επαγγελματίες του κλάδου και στελέχη της εταιρείας από την Κύπρο και το εξωτερικό, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα των τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων της TCL.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε η νέα γενιά τηλεοράσεων SQD-Mini LED της TCL, η οποία επαναπροσδιορίζει την εμπειρία θέασης, προσφέροντας κορυφαία φωτεινότητα, εντυπωσιακή αντίθεση και εξαιρετική χρωματική απόδοση. Οι νέες τεχνολογίες της TCL επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της εταιρείας να επενδύει διαρκώς στην καινοτομία και να προσφέρει προϊόντα που ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες απαιτήσεις των σύγχρονων καταναλωτών.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν επίσης την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το ολοκληρωμένο οικοσύστημα προϊόντων της TCL, το οποίο περιλαμβάνει τηλεοράσεις, κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια και monitors. Η παρουσίαση ανέδειξε τη στρατηγική της εταιρείας για τη δημιουργία έξυπνων, διασυνδεδεμένων και ολοκληρωμένων λύσεων που καλύπτουν κάθε ανάγκη του σύγχρονου νοικοκυριού.

Ιδιαίτερη τιμή για την εκδήλωση αποτέλεσε η παρουσία ανώτατων στελεχών της TCL, τα οποία ταξίδεψαν στην Κύπρο για να παρουσιάσουν τη διεθνή πορεία της εταιρείας, τη στρατηγική ανάπτυξής της στη Νότια Ευρώπη, καθώς και τις τεχνολογίες που αναμένεται να διαμορφώσουν το μέλλον της αγοράς ηλεκτρονικών και οικιακών συσκευών.

Στον χαιρετισμό του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Novario Holding Ltd, κ. Άλκης Γαλατόπουλος, αναφέρθηκε στη δυναμική ανάπτυξη της TCL στην κυπριακή αγορά και στη σημασία της συνεχούς επένδυσης στην καινοτομία και στην ποιότητα των προϊόντων, στοιχεία που ενισχύουν τη θέση της μάρκας και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Από την πλευρά του, ο κ. Box Feng, General Manager της TCL για τη Νότια Ευρώπη και υπεύθυνος για 12 χώρες της περιοχής, παρουσίασε το όραμα και τη στρατηγική της εταιρείας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της TCL να συνεχίσει να προσφέρει τεχνολογικές λύσεις που συνδυάζουν καινοτομία, υψηλή απόδοση και εξαιρετική αξία για τον καταναλωτή.

Το «TCL Inspire Greatness Event» ολοκληρώθηκε με δείπνο, προσφέροντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις, να ενισχύσουν τις συνεργασίες τους και να ενημερωθούν για τις νέες προοπτικές ανάπτυξης της TCL στην κυπριακή αγορά.

Η Novario Holding Ltd συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στην ανάπτυξη της TCL στην Κύπρο, προσφέροντας στους καταναλωτές πρόσβαση στις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες εικόνας και στις καινοτόμες λύσεις οικιακών συσκευών που αναβαθμίζουν την καθημερινότητα και βελτιώνουν την εμπειρία του σύγχρονου τρόπου ζωής.

Σχετικά με την TCL

Η TCL Electronics (1070.HK) αποτελεί ένα κορυφαίο brand ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων και ηγέτιδα δύναμη στην παγκόσμια βιομηχανία τηλεοράσεων. Σήμερα, η TCL δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 160 αγορές παγκοσμίως. Η εταιρεία εξειδικεύεται στην έρευνα, ανάπτυξη και κατασκευή προϊόντων consumer electronics, που εκτείνονται από τηλεοράσεις και προϊόντα ήχου έως οικιακές συσκευές και φορητές συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα, tablets, έξυπνες συνδεδεμένες συσκευές, smart glasses, επαγγελματικές οθόνες και πολλά ακόμη. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της TCL: https://www.tcl.com/gr/el



