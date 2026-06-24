Skoda Peak: Πολυτέλεια και άνεση στο πικ (vid-pics)

Με το νέο Peaq, η Skoda κάνει το πιο φιλόδοξο βήμα της στην ηλεκτροκίνηση, παρουσιάζοντας ένα μοντέλο που τοποθετείται στην κορυφή της γκάμας της.

Πρόκειται για ένα επταθέσιο ηλεκτρικό SUV μήκους άνω των 4,8 μέτρων, το οποίο συνδυάζει μεγάλους χώρους, υψηλά επίπεδα άνεσης και σύγχρονες τεχνολογίες, προσφέροντας αυτονομία που ξεπερνά τα 640 χιλιόμετρα.

Ως το πρώτο μεγάλο SUV της μάρκας, το Peaq εισάγει αρκετές καινοτομίες για τη Skoda, μεταξύ των οποίων οι χωνευτές χειρολαβές θυρών, η πανοραμική οροφή Dynamic Shade Control και η κάθετα τοποθετημένη οθόνη infotainment 13,6 ιντσών. Παράλληλα, εξοπλίζεται με προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, προβολείς LED Matrix, Travel Assist 3.0, λειτουργία one-pedal driving και δυνατότητα αμφίδρομης φόρτισης.

Σχεδίαση με τη φιλοσοφία Modern Solid

Το Peaq ακολουθεί τη νέα σχεδιαστική γλώσσα Modern Solid, με καθαρές επιφάνειες, δυναμικές αναλογίες και έντονη παρουσία στον δρόμο. Τα φωτιστικά σώματα εμπρός και πίσω υιοθετούν τη χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή σε σχήμα Τ, ενώ το Tech-Deck Face σε γυαλιστερό μαύρο χρώμα ενισχύει τον τεχνολογικό χαρακτήρα του μοντέλου.

Για πρώτη φορά σε Skoda συναντάμε χωνευτές χειρολαβές θυρών, οι οποίες συμβάλλουν τόσο στην αισθητική όσο και στην αεροδυναμική απόδοση. Επίσης, το Peaq είναι το πρώτο μοντέλο της μάρκας που εξοπλίζεται με πανοραμική οροφή Dynamic Shade Control, η οποία αποτελεί και τη μεγαλύτερη που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε αυτοκίνητο της Skoda.

Χάρη σε μια σειρά ενεργητικών και παθητικών αεροδυναμικών λύσεων, ο συντελεστής οπισθέλκουσας περιορίζεται στο ιδιαίτερα χαμηλό 0,249.

Άνεση και χώροι για έως επτά επιβάτες

Το εσωτερικό έχει σχεδιαστεί με στόχο τη μέγιστη ευρυχωρία και την άνετη μετακίνηση έως επτά επιβατών. Το μεταξόνιο που αγγίζει τα τρία μέτρα εξασφαλίζει άφθονο χώρο σε όλες τις σειρές καθισμάτων, ενώ στην πενταθέσια διάταξη ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 935 λίτρα, αποτελώντας τον μεγαλύτερο στη γκάμα της Skoda.

Επιπλέον, το εμπρός πορτμπαγκάζ (frunk) χωρητικότητας 37 λίτρων προσφέρει επιπλέον αποθηκευτικό χώρο για καλώδια φόρτισης και μικροαντικείμενα.

Το προαιρετικό Relax Package μεταμορφώνει την καμπίνα σε χώρο χαλάρωσης, προσθέτοντας αεριζόμενα και μασάζ καθίσματα, ηλεκτρικά υποπόδια, αναδιπλούμενο τραπεζάκι, δύο μαξιλάρια και ειδική εφαρμογή wellbeing. Την εμπειρία συμπληρώνει το premium ηχοσύστημα Sonos με 16 ηχεία και συνολική ισχύ 755 W.

Δύο μπαταρίες και τρεις εκδόσεις

Η γκάμα του Peaq περιλαμβάνει δύο επιλογές μπαταρίας, χωρητικότητας 63 kWh και 91 kWh. Η μεγαλύτερη αποτελεί τη μεγαλύτερη μπαταρία που έχει χρησιμοποιήσει ποτέ η Skoda σε ηλεκτρικό μοντέλο και χαρίζει αυτονομία άνω των 640 χιλιομέτρων στην έκδοση Peaq 90.

Οι διαθέσιμες εκδόσεις είναι οι Peaq 60, Peaq 90 και Peaq 90x, με αποδόσεις από 150 kW έως 220 kW και επιλογές πίσω ή τετρακίνητης διάταξης.

Η φόρτιση από το 10% στο 80% ολοκληρώνεται σε 27 λεπτά για το Peaq 60 και σε 28 λεπτά για τις εκδόσεις με τη μεγάλη μπαταρία. Παράλληλα, το μοντέλο μπορεί να ρυμουλκήσει έως 2.000 κιλά, ενώ υποστηρίζει και αμφίδρομη φόρτιση.

Προηγμένα συστήματα ασφάλειας

Το νέο ηλεκτρικό SUV της Skoda εξοπλίζεται με πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης, το οποίο περιλαμβάνει Front Assist, Crossroad Assist, Turn Assist, Lane Assist, Side Assist με Rear Traffic Alert και Exit Warning, καθώς και Predictive Cruise Control.

Προαιρετικά διατίθεται το Travel Assist 3.0, η πιο εξελιγμένη εκδοχή του συστήματος υποβοήθησης της Skoda, με λειτουργίες όπως Traffic Jam Assist και Emergency Assist, ενώ πλέον μπορεί να αναγνωρίζει και να αντιδρά σε φωτεινούς σηματοδότες.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται ακόμη Driver Alert με κάμερα παρακολούθησης οδηγού, Top Area View 360°, Intelligent Park Assist και συνολικά δέκα αερόσακοι.

Ψηφιακή εμπειρία νέας γενιάς

Στο επίκεντρο του εσωτερικού βρίσκεται η νέα κάθετη οθόνη infotainment 13,6 ιντσών, η οποία βασίζεται σε πλατφόρμα Android και κάνει για πρώτη φορά την εμφάνισή της σε μοντέλο της Skoda.

Το ανασχεδιασμένο λογισμικό προσφέρει περισσότερες δυνατότητες εξατομίκευσης, γρήγορη πρόσβαση σε αγαπημένες λειτουργίες και ενιαία αναζήτηση σε όλο το σύστημα.

Μέσω της εφαρμογής MySkoda, ο οδηγός έχει πρόσβαση σε λειτουργίες όπως Remote Charging, Plug & Charge, Online Climate Control και Departure Planner. Ανάμεσα στις νέες δυνατότητες ξεχωρίζει το Camp Mode, που διατηρεί σταθερή θερμοκρασία και συνεχή ανανέωση αέρα κατά τη διάρκεια διανυκτέρευσης μέσα στο όχημα.

Παράλληλα, θα διατίθεται mobile digital key για συσκευές iPhone και Android, επιτρέποντας κλείδωμα, ξεκλείδωμα και εκκίνηση του αυτοκινήτου χωρίς φυσικό κλειδί.

Peaq Sportline με πιο δυναμική εικόνα

Η έκδοση Sportline θα βρίσκεται διαθέσιμη από την πρώτη ημέρα λανσαρίσματος και θα ξεχωρίζει χάρη στις γυαλιστερές μαύρες λεπτομέρειες, τα μαύρα λογότυπα, το Sportline badge και τη δυνατότητα διχρωμίας με μαύρη οροφή.

Στον στάνταρ εξοπλισμό περιλαμβάνονται οι προβολείς LED Matrix και το φωτιζόμενο Tech-Deck Face με Light Band, ενώ οι μαύρες ζάντες 20 ιντσών αποτελούν βασικό στοιχείο της έκδοσης.

Το εσωτερικό ακολουθεί πιο σπορ φιλοσοφία, με καθίσματα αυξημένης πλευρικής στήριξης, ενσωματωμένα προσκέφαλα, τριάκτινο σπορ τιμόνι, σπορ πεντάλ και επενδύσεις Suedia και Techtona με λευκές ραφές. Η Sportline μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις διαθέσιμες εκδόσεις κινητήριου συστήματος και τα πακέτα εξοπλισμού της γκάμας.