Πινέδα: «Έχουμε μια σπουδαία ευκαιρία να γράψουμε ιστορία»

Δηλώσεις ενόψει της συνέχειας του Παγκοσμίου Κυπέλλου έκανε ο Ορμπελίν Πινέδα, λέγοντας πως θα εκμεταλλευτεί την όποια ευκαιρία του δώσει ο Χαβιέρ Αγκίρε.

Το Μεξικό έχει ξεκινήσει δυναμικά στο Μουντιάλ του 2026, κάνοντας το 2/2 και είναι πλέον και μαθηματικά στα νοκ άουτ της διοργάνωσης. Μετά την πρώτη νίκη επί της Νότιας Αφρικής με 2-0, ο Ορμπελίν Πινέδα πήρε τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής στην επικράτηση της χώρας του με 1-0 επί της Νότιας Κορέας, με τον κεντρικό της ΑΕΚ να αγωνίζεται για 19 λεπτά.

Σύμφωνα με τον Πινέδα στις δηλώσεις που έκανε, ο προπονητής του Μεξικού, Χαβιέρ Αγκίρε, αναμένεται να «ανακατέψει την τράπουλα» και εφόσον ο χρόνος του ίδιου δεν είναι αυτός που θα ήθελε, ανέφερε πως είναι έτοιμος να εκμεταλλευτεί την κάθε ευκαιρία που θα του δοθεί στο έπακρο:

«Έχουμε μια σπουδαία ευκαιρία να γράψουμε ιστορία κόντρα στην Τσεχία και να φτάσουμε τους εννέα βαθμούς στον όμιλο, που είναι το πιο σημαντικό. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι θα αντιμετωπίσουμε ισχυρές εθνικές ομάδες, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι σκεφτόμαστε το αυριανό παιχνίδι. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε τι θα συμβεί μετά. Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω πως η αρμονία που έχουμε μέσα στο γήπεδο τη ζούμε καθημερινά. Νομίζω ότι απολαμβάνουμε όλο και περισσότερο αυτό που κάνουμε και, όντας στην έδρα μας με τον κόσμο μας, αυτό μας κάνει να νιώθουμε πολύ πιο χαρούμενοι και με ακόμη μεγαλύτερη δέσμευση να προχωρήσουμε μπροστά»

Όσον αφορά τον χρόνο συμμετοχής του δήλωσε: «Πιστεύω ότι όποια ευκαιρία μου δοθεί, θα την αξιοποιήσω στο έπακρο. Θα προσπαθήσω να τα δώσω όλα. Θα απολαύσω κάθε λεπτό στο έπακρο, γιατί, άλλωστε, βρισκόμαστε σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Εκπροσωπούμε μια χώρα, την εθνική μας ομάδα, και αυτό μας κάνει πραγματικά πολύ χαρούμενους», δήλωσε ο κεντρικός της ΑΕΚ.