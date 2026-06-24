Τετράποδοι influencers: Κατοικίδια που βγάζουν πολύ περισσότερα από τους περισσότερούς ανθρώπους

Κάποτε οι σταρ του διαδικτύου ήταν αποκλειστικά άνθρωποι. Σήμερα, όμως, μια νέα κατηγορία influencers έχει κατακτήσει τα social media, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια ακολούθους, χιλιάδες συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες και έσοδα που συχνά ξεπερνούν τους μισθούς πολλών εργαζομένων.

Και το πιο εντυπωσιακό; Δεν είναι άνθρωποι. Είναι κατοικίδια.

Σκύλοι και γάτες με ξεχωριστή εμφάνιση, ιδιαίτερη προσωπικότητα ή απλώς μια χαρισματική παρουσία μπροστά στον φακό έχουν μετατραπεί σε πραγματικά brands, δημιουργώντας μια βιομηχανία εκατομμυρίων γύρω από το όνομά τους.

Οι φωτογραφίες, τα βίντεο και οι καθημερινές τους στιγμές προσελκύουν εκατομμύρια προβολές, ενώ οι εταιρείες πληρώνουν αδρά για μια ανάρτηση ή μια διαφημιστική συνεργασία.

Από το σαλόνι του σπιτιού στους εκατομμύρια followers

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ο Tuna, ένας σκύλος με ιδιαίτερη εμφάνιση και χαρακτηριστικό προγναθισμό, ο οποίος κατάφερε να μετατρέψει την ιδιαιτερότητά του σε παγκόσμια αναγνωρισιμότητα.

Σήμερα αριθμεί περίπου 1,9 εκατομμύρια ακολούθους στα κοινωνικά δίκτυα και θεωρείται ένας από τους πρώτους μεγάλους pet influencers στον κόσμο.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η επιτυχία του Doug the Pug, ίσως του πιο διάσημου παγκ παγκοσμίως. Με περισσότερους από 3,6 εκατομμύρια ακολούθους μόνο στο Instagram, ο Doug έχει συνεργαστεί με κορυφαίες εταιρείες, έχει εμφανιστεί σε τηλεοπτικές εκπομπές, έχει εκδώσει βιβλία και διαθέτει τη δική του σειρά προϊόντων.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Jiffpom, το μικροσκοπικό Pomeranian που έχει καταφέρει να εξελιχθεί σε παγκόσμιο φαινόμενο. Με περισσότερους από 9 εκατομμύρια followers, ο Jiffpom θεωρείται ένας από τους πιο επιτυχημένους pet influencers στον κόσμο, έχοντας συμμετάσχει σε μουσικά βίντεο, τηλεοπτικές παραγωγές και διεθνείς καμπάνιες γνωστών εταιρειών.

Όταν ένα κατοικίδιο γίνεται επιχείρηση

Η επιτυχία αυτών των λογαριασμών δεν περιορίζεται μόνο στη δημοφιλία. Πίσω από κάθε διάσημο κατοικίδιο υπάρχει συνήθως μια ολόκληρη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Χορηγούμενες αναρτήσεις, συνεργασίες με εταιρείες τροφών, αξεσουάρ, κτηνιατρικών υπηρεσιών, ακόμη και εταιρείες τεχνολογίας, δημιουργούν σημαντικές πηγές εσόδων. Παράλληλα, πολλά από αυτά τα κατοικίδια διαθέτουν δικά τους προϊόντα, ημερολόγια, παιχνίδια, βιβλία ή συλλεκτικά αντικείμενα.

Σύμφωνα με ειδικούς του digital marketing, οι κορυφαίοι pet influencers μπορούν να αποφέρουν στους ιδιοκτήτες τους δεκάδες ή ακόμη και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ετησίως μέσα από εμπορικές συνεργασίες και δικαιώματα χρήσης περιεχομένου.

Γιατί οι άνθρωποι τα αγαπούν τόσο πολύ;

Η απάντηση βρίσκεται ίσως στην αυθεντικότητα. Σε μια εποχή όπου το κοινό δείχνει όλο και μεγαλύτερη δυσπιστία απέναντι στους παραδοσιακούς influencers, τα κατοικίδια προσφέρουν κάτι διαφορετικό: αυθορμητισμό, αθωότητα και θετική διάθεση.

Ένα αστείο βλέμμα, μια απρόβλεπτη αντίδραση ή μια συγκινητική στιγμή αρκούν για να συγκεντρώσουν εκατομμύρια προβολές. Οι χρήστες των social media ταυτίζονται ευκολότερα με το περιεχόμενο που αφορά ζώα, ενώ η συναισθηματική σύνδεση που δημιουργείται είναι συχνά ισχυρότερη από εκείνη που αναπτύσσεται με έναν ανθρώπινο influencer.

Η νέα εποχή των κατοικιδίων

Το φαινόμενο των pet influencers αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη κοινωνική τάση. Τα κατοικίδια δεν θεωρούνται πλέον απλώς ζώα συντροφιάς. Για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο αποτελούν μέλη της οικογένειας, συνοδοιπόρους της καθημερινότητας και, σε πολλές περιπτώσεις, το επίκεντρο της ζωής τους.

Αυτή η αλλαγή έχει δημιουργήσει μια τεράστια αγορά που περιλαμβάνει τροφές υψηλής ποιότητας, υπηρεσίες υγείας, ταξίδια, μόδα και φυσικά ψηφιακό περιεχόμενο. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι τετράποδοι influencers δεν αποτελούν απλώς μια διαδικτυακή μόδα, αλλά μια πραγματική βιομηχανία.

Και όσο κι αν ακούγεται παράξενο, η πραγματικότητα είναι ότι σήμερα ένας σκύλος με εκατομμύρια followers μπορεί να κερδίζει περισσότερα χρήματα, να έχει μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και να επηρεάζει περισσότερο κόσμο από πολλούς ανθρώπους που εργάζονται σκληρά κάθε μέρα.

Η εποχή των influencers ανήκει πλέον και στα κατοικίδια. Και όπως δείχνουν οι αριθμοί, ήρθαν για να μείνουν.

Πηγή: newsit.gr