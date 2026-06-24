Ποιοι είναι οι τέσσερις επιχειρηματίες της «σκιώδους κυβέρνησης» Τσίπρα και ποιες θέσεις αναλαμβάνουν

Τέσσερα πρόσωπα με παρουσία στον επιχειρηματικό χώρο περιλαμβάνονται στη νέα δομή τομεαρχών και αναπληρωτών τομεαρχών που συγκροτεί ο Αλέξης Τσίπρας.

Πρόκειται για στελέχη με επαγγελματική διαδρομή στους τομείς του εμπορίου, του τουρισμού, της ναυτιλίας και της επιχειρηματικής καινοτομίας.

Πρόσωπα με διαδρομή στον επιχειρηματικό χώρο, τις επενδύσεις, τη ναυτιλία και την καινοτομία περιλαμβάνονται μεταξύ των τομεαρχών και αναπληρωτών τομεαρχών που στελεχώνουν τη νέα δομή πολιτικής επεξεργασίας του Αλέξη Τσίπρα. Ανάμεσά τους βρίσκονται τέσσερις επιχειρηματίες, οι οποίοι αναλαμβάνουν ρόλους σε τομείς που συνδέονται άμεσα με την οικονομία και την ανάπτυξη.

Ο αναπληρωτής τομεάρχης Εμπορίου Ευάγγελος Πούλιος

Στον τομέα του Εμπορίου, ως αναπληρωτής τομεάρχης τοποθετείται ο Ευάγγελος Πούλιος. Πρόκειται για επιχειρηματία με δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και ιδιαίτερη εξειδίκευση στον χώρο του real estate. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Nicolae Titulescu της Ρουμανίας και κάτοχος διδακτορικού τίτλου από το ίδιο ίδρυμα. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας συμμετείχε ως νομικός εμπειρογνώμονας σε σειρά ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην Ανατολική Ευρώπη και την Ασία, όπως τα PHARE, INOGATE και TRACECA, ενώ έχει διατελέσει μέλος διοικητικών συμβουλίων εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Παράλληλα, διαθέτει πολυετή παρουσία στον επιμελητηριακό χώρο. Υπήρξε αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Σερρών, μέλος της διοίκησης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Σερρών, καθώς και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας. Σήμερα συμμετέχει ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος στο διοικητικό συμβούλιο της B&F ΑΒΕΕ Ενδυμάτων.

Ο Γιώργος Κωνσταντινίδης στον τομέα Τουρισμού

Τον τομέα Τουρισμού αναλαμβάνει ο Γιώργος Κωνσταντινίδης, στέλεχος της αγοράς με περισσότερα από 25 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στους τομείς του τουρισμού, των στρατηγικών επενδύσεων, του real estate και της διοίκησης επιχειρήσεων. Στην επαγγελματική του διαδρομή έχει διατελέσει διευθύνων σύμβουλος, μέλος διοικητικών συμβουλίων και ανώτατο διοικητικό στέλεχος σε ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις.

Η δραστηριότητά του συνδέεται, μεταξύ άλλων, και με το ξενοδοχείο MonAsty Thessaloniki, μέλος της Autograph Collection της Marriott στη Θεσσαλονίκη, μέσω της SWOT Hospitality, της εταιρείας διαχείρισης ξενοδοχειακών μονάδων στην οποία κατέχει ηγετική θέση. Το MonAsty αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες ξενοδοχειακές επενδύσεις των τελευταίων ετών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η επαγγελματική του πορεία συνδέεται με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μεγάλων τουριστικών και επενδυτικών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και με τη συνεργασία με διεθνείς επενδυτικούς και ξενοδοχειακούς οργανισμούς. Στον δημόσιο λόγο του έχει τοποθετηθεί υπέρ πολιτικών που ενισχύουν την προσέλκυση επενδύσεων, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη σύνδεση του τουρισμού με την περιφερειακή ανάπτυξη και την παραγωγική οικονομία.

Ο Γιάννης Σαλπέας στον τομέα Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Στον τομέα Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επιλέχθηκε ο Γιάννης Σαλπέας. Απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική από το Costas Grammenos Centre for Shipping, Trade and Finance στο Λονδίνο, συνδυάζει ακαδημαϊκή εξειδίκευση στον ναυτιλιακό κλάδο με επιχειρηματική δραστηριότητα στον χώρο των υποδομών και των μεγάλων έργων.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του εντάχθηκε στη διοίκηση της SALFO & Associates, της εταιρείας συμβούλων μηχανικών που συνίδρυσε ο πατέρας του. Σήμερα είναι μέτοχος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, η οποία έχει αναπτύξει σημαντική διεθνή παρουσία σε έργα υποδομών, ενέργειας, πολεοδομικού σχεδιασμού και ανάπτυξης ακινήτων. Η SALFO δραστηριοποιείται, πέραν της Ελλάδας, στη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Ομάν, την Κύπρο και χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Αναπληρωτής τομεάρχης Ψηφιακής Κυριαρχίας ο Δημήτρης Νταφόπουλος

Από τον χώρο της νεοφυούς επιχειρηματικότητας προέρχεται ο Δημήτρης Νταφόπουλος, ο οποίος αναλαμβάνει αναπληρωτής τομεάρχης Ψηφιακής Κυριαρχίας. Ο Νταφόπουλος έγινε γνωστός ως συνιδρυτής της Three Cents, της ελληνικής εταιρείας premium αναψυκτικών και mixers που δημιουργήθηκε το 2014 από τέσσερις επαγγελματίες του χώρου του bartending και της εστίασης.

Η εταιρεία ακολούθησε διαφορετική στρατηγική ανάπτυξης από εκείνη των παραδοσιακών προϊόντων μαζικής κατανάλωσης, επενδύοντας αρχικά στην αγορά των cocktail bars και της επαγγελματικής εστίασης. Μέσα σε λιγότερο από μία δεκαετία κατάφερε να αποκτήσει παρουσία σε δεκάδες χώρες και να εξελιχθεί σε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα ελληνικά brands στον συγκεκριμένο κλάδο. Το 2022 η Three Cents εξαγοράστηκε από την Coca-Cola HBC, σε μια συμφωνία που προσέλκυσε το ενδιαφέρον της αγοράς και θεωρήθηκε μία από τις σημαντικότερες εξαγορές ελληνικής εταιρείας στον χώρο των ποτών τα τελευταία χρόνια.

Η παρουσία των τεσσάρων αυτών στελεχών στη νέα δομή τομεαρχών καταγράφεται ως ένα από τα χαρακτηριστικά της σύνθεσης του επιτελείου που συγκροτεί ο πρώην πρωθυπουργός, με πρόσωπα τα οποία προέρχονται κυρίως από τον χώρο της αγοράς και διαθέτουν εμπειρία σε κλάδους όπως το εμπόριο, ο τουρισμός, οι υποδομές, η ναυτιλία και η επιχειρηματική καινοτομία.

Πηγή: iefimerida.gr