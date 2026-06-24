Η Καλαμάτα σκέφτεται το Καραϊσκάκη για προσωρινή έδρα!

Ούτε Πάτρα, ούτε Πελοπόννησο. Σύμφωνα με τοπικό δημοσίευμα στην ΠΑΕ Καλαμάτα σκέφτονται να χρησιμοποιήσουν ως προσωρινή έδρα το γήπεδο του Ολυμπιακού!

Οι αγαστές σχέσεις ανάμεσα στις διοικήσεις της Καλαμάτας και του Ολυμπιακού επιβεβαιώνονται ακόμα μία φορά, σε σημείο που οι Μεσσήνιοι να σκέφτονται το Καραϊσκάκη ως προσωρινή έδρα τους στο νέο πρωτάθλημα!

Αυτό υποστηρίζει η τοπική ιστοσελίδα "Sportsnoto", παρουσιάζοντας μάλιστα ως δεδομένη τη χρησιμοποίηση του φαληρικού γηπέδου από τη "μαύρη θύελλα" στα πρώτα ματς της νέας αγωνιστικής περιόδου, όσο θα γίνονται εργασίες στο Δημοτικό Στάδιο Παραλίας, ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει αγώνες της Superleague 1.