Η Γαλλία κράτησε ξύπνιους τους τηλεθεατές μέχρι τις 02:48 και έκανε 63% τηλεθέαση

Η νίκη της Γαλλίας επί του Ιράκ στο Μουντιάλ 2026 συγκέντρωσε 4,9 εκατομμύρια τηλεθεατές στο M6, παρά τη δίωρη διακοπή λόγω κακοκαιρίας και το εξαιρετικά αργό ωράριο ολοκλήρωσης του αγώνα. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Το Μουντιάλ 2026 συνεχίζει να επιβεβαιώνει τη δυναμική της εθνικής Γαλλίας στο τηλεοπτικό πεδίο. Παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες μετάδοσης του αγώνα με το Ιράκ, το γαλλικό ιδιωτικό δίκτυο M6 κατέγραψε ακόμη μία εξαιρετικά υψηλή επίδοση τηλεθέασης.

Η αναμέτρηση της Δευτέρας, που ξεκίνησε στις 23:00 ώρα Γαλλίας, σημαδεύτηκε από ισχυρή καταιγίδα η οποία προκάλεσε διακοπή σχεδόν δύο ωρών. Ως αποτέλεσμα, ο αγώνας ολοκληρώθηκε στις 02:48 τα ξημερώματα, σε μία από τις πιο ακραίες περιπτώσεις καθυστέρησης που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στη διοργάνωση που φιλοξενείται σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Παρά τα δεδομένα αυτά, η μετάδοση συγκέντρωσε κατά μέσο όρο 4,9 εκατομμύρια τηλεθεατές, επίδοση που θεωρείται ιδιαίτερα υψηλή για τόσο μεταμεσονύχτια ζώνη.

Πάνω από 63% μερίδιο τηλεθέασης

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το μερίδιο τηλεθέασης που κατέγραψε το M6. Το κανάλι έφτασε στο 63,1%, κυριαρχώντας απόλυτα έναντι κάθε ανταγωνιστικής επιλογής κατά τη διάρκεια της μετάδοσης.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι πριν από τη διακοπή λόγω της κακοκαιρίας, το πρώτο ημίχρονο είχε προσελκύσει 8,9 εκατομμύρια τηλεθεατές. Με άλλα λόγια, σχεδόν δύο στους τρεις Γάλλους που παρακολουθούσαν τηλεόραση εκείνη τη στιγμή είχαν επιλέξει τον αγώνα της εθνικής τους ομάδας.

Η εικόνα αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι οι ώρες διεξαγωγής του φετινού Μουντιάλ αποτελούν πρόκληση για τις ευρωπαϊκές αγορές, λόγω της διαφοράς ώρας με τη Βόρεια Αμερική. Παρ’ όλα αυτά, η παρουσία της Γαλλίας στη διοργάνωση αποδεικνύεται ισχυρός μοχλός προσέλκυσης κοινού.

Το φαινόμενο Γαλλία συνεχίζεται

Τα νέα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η εθνική ομάδα παραμένει ένα από τα ισχυρότερα τηλεοπτικά προϊόντα της γαλλικής αγοράς. Μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα, η πρεμιέρα της Γαλλίας απέναντι στη Σενεγάλη είχε προσελκύσει σχεδόν 14 εκατομμύρια τηλεθεατές, αριθμός που είχε τοποθετήσει το M6 στην κορυφή της ημερήσιας κατάταξης.

Η διαδοχική παρουσία υψηλών επιδόσεων τηλεθέασης αποτελεί σημαντικό στοιχείο τόσο για το κανάλι όσο και για τους διαφημιζόμενους, οι οποίοι βλέπουν το Μουντιάλ να εξακολουθεί να προσφέρει μαζική κάλυψη κοινού σε μία εποχή κατακερματισμού της τηλεθέασης.

Ερχεται το Γαλλία – Νορβηγία

Σημαντικό ρόλο στην απήχηση της εθνικής Γαλλίας παίζει και η αγωνιστική της εικόνα. Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν επικράτησε 3-0 του Ιράκ, με τον Κιλιάν Εμπαπέ να σημειώνει ακόμη δύο γκολ και να ενισχύει τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία των «τρικολόρ».

Το επόμενο παιχνίδι απέναντι στη Νορβηγία του Έρλινγκ Χάαλαντ αναμένεται να αποτελέσει ακόμη μεγαλύτερο τηλεοπτικό γεγονός. Σε αντίθεση με το ματς με το Ιράκ, η αναμέτρηση θα διεξαχθεί σε σαφώς ευνοϊκότερη ώρα για το γαλλικό κοινό, γεγονός που δημιουργεί προσδοκίες για ακόμη υψηλότερες επιδόσεις τηλεθέασης.

Η μέχρι τώρα πορεία της Γαλλίας δείχνει ότι το ενδιαφέρον του κοινού παραμένει αμείωτο, ακόμη και όταν οι συνθήκες μετάδοσης μόνο ιδανικές δεν είναι.

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