Πανελλήνιο Παίδων: Η ώρα του Final 8 στη Φλώρινα

Το 53ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων κάνει τζάμπολ, με την αυλαία της διοργάνωσης να ανοίγει στη Φλώρινα και τις οκτώ ομάδες να μπαίνουν στη μάχη για τον τίτλο.

Η πρεμιέρα σηματοδοτεί την έναρξη μιας απαιτητικής διαδικασίας, όπου κάθε παιχνίδι έχει τη δική του σημασία στη διαμόρφωση της συνέχειας.

Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας περιλαμβάνει αναμετρήσεις και στους δύο ομίλους, με τις ομάδες να επιδιώκουν ένα θετικό ξεκίνημα. Σε ένα Final 8 με υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού, οι πρώτες εντυπώσεις αναμένεται να παίξουν σημαντικό ρόλο ενόψει της συνέχειας της διοργάνωσης.

Δείτε αναλυτικά τις ομάδες εδώ.

Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν διαδικτυακά από το επίσημο κανάλι της ΕΟΚ στο YouTube.

Ο Α’ Όμιλος αποτελείται από τους: Ολυμπιακό, ΔΕΚΑ, ΑΟΚ Χανιά και Νικόπολη Πρέβεζας.

Ο Β’ Όμιλος αποτελείται από τους: Προμηθέα Πάτρας, Περιστέρι, Εκπαιδευτήρια Πλάτων και ΓΑΣ Κομοτηνή.

Το πρόγραμμα της τελικής φάσης του 53ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων είναι το εξής:

Τετάρτη 24/6

13.00 ΣΚ Νικόπολη Πρέβεζας – ΑΟΚ Χανιά

15.30 ΓΑΣ Κομοτηνή – ΑΟ Εκπ. Ο Πλάτων

18.00 ΔΕΚΑ – Ολυμπιακός

20.30 ΑΣΠ Προμηθέας – ΓΣ Περιστερίου

Πέμπτη 25/6

12.30 ΑΟΚ Χανιά – ΔΕΚΑ

15.00 Ολυμπιακός – ΣΚ Νικόπολη Πρέβεζας

17.30 ΓΣ Περιστερίου – ΓΑΣ Κομοτηνή

20.00 ΑΟ Εκπ. Ο Πλάτων – ΑΣΠ Προμηθέας

Παρασκευή 26/6

12.00 ΔΕΚΑ – ΣΚ Νικόπολη Πρέβεζας

14.30 ΑΟΚ Χανιά – Ολυμπιακός

17.00 ΓΑΣ Κομοτηνή – ΑΣΠ Προμηθέας

19.30 ΓΣ Περιστερίου – ΑΟ Εκπ. Ο Πλάτων

Σάββατο 27/6

14.30 1ος Α’ Ομίλου – 2ος Β’ Ομίλου (Γ1)

17.00 2ος Α’ Ομίλου – 1ος Β’ Ομίλου (Γ2)

Κυριακή 28/6

13.00 Ηττημένος Γ1 – Ηττημένος Γ2 (3η & 4η θέση)

15.30 Νικητής Γ1 – Νικητής Γ2 (1η & 2η θέση)