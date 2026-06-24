ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε (pics)

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις επιστρέφει από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου, για ακόμη ένα κεφάλαιο στην 73χρονη ιστορία του.

Ως ο 8ος γύρος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ της FIA, συνδυάζει τον διαχρονικά σκληρό χαρακτήρα του «Ράλλυ των Θεών» με μια ανανεωμένη φιλοσοφία σχεδιασμού. Με επίκεντρο το Λουτράκι, υπερειδική διαδρομή στο The Ellinikon Sports Park, θαλάσσια μεταφορά των πληρωμάτων και ειδικές διαδρομές που εκτείνονται από τη Στερεά Ελλάδα έως την Πελοπόννησο, το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 αναδεικνύει διαφορετικές όψεις της χώρας μέσα από ένα μοναδικό αγωνιστικό σκηνικό.

Με 58 πληρώματα από όλο τον κόσμο, 12 αυτοκίνητα Rally1 και μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του WRC στη γραμμή της εκκίνησης, η Ελλάδα ετοιμάζεται για έναν από τους πιο απαιτητικούς και εμβληματικούς αγώνες του θεσμού.

Με νέα ταυτότητα

Η εκκίνηση θα δοθεί στις 19:05 το απόγευμα της Πέμπτης 25 Ιουνίου με την ΕΚΟ Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park.

Η ασφάλτινη υπερειδική διαδρομή, μήκους 1,86 χλμ. και παράλληλης χάραξης, θα αποτελέσει το πρώτο αγωνιστικό στιγμιότυπο του αγώνα και μία από τις εικόνες που θα ταξιδέψουν σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω της τηλεοπτικής κάλυψης.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της, τα πληρώματα θα αναχωρήσουν από το λιμάνι της Κορίνθου με προορισμό την Ιτέα, ταξιδεύοντας με το Superfast IV. Η θαλάσσια μεταφορά ενσωματώνει έπειτα από τρεις και πλέον δεκαετίες το ελληνικό θαλάσσιο στοιχείο στη δομή του αγώνα και αποτελεί ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φετινής διοργάνωσης.

Μετά την υπερειδική διαδρομή στην Αττική, ακολουθούν τρεις ημέρες έντονου συναγωνισμού σε ακόμη 16 ειδικές διαδρομές, οι οποίες αναπτύσσονται σε:

Στερεά Ελλάδα: με τις ειδικές διαδρομές Βωξίτες, Παρνασσός, Στείρι, Ελικώνας και Θήβα

Πελοπόννησο: με τις ειδικές διαδρομές Γυμνό, Κολλίνες, Μαίναλο, Κεφαλάρι, Άγιοι Θεόδωροι (μέρος της εκτείνεται και στην Αττική) και Λουτράκι

Η ενσωμάτωση στη διαδρομή του αγώνα των νέων ειδικών διαδρομών Κολλίνες και Μαίναλο, συνεπάγεται και την επιστροφή της Αρκαδίας στο Ράλλυ Ακρόπολις έπειτα από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.

Συμμετοχές υψηλού επιπέδου

Με 57 πληρώματα (δεν θα εκκινήσουν οι Βασιλάκης-Harryman), το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 συγκεντρώνει όλους τους πρωταγωνιστές του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ της FIA.

Συνολικά 12 αυτοκίνητα προδιαγραφών Rally1 θα πάρουν εκκίνηση, αριθμός που αποτελεί τη μεγαλύτερη φετινή παρουσία της κορυφαίας κατηγορίας σε αγώνα του WRC.

Η Toyota Gazoo Racing συμμετέχει με 5 GR Yaris Rally1 (Evans, Katsuta, Solberg, Pajari, Ogier)

Η Hyundai Shell Mobis World Rally Team με 3 Hyundai i20 N Rally1 (Fourmaux, Neuville, Sordo)

Η M-Sport Ford World Rally Team με 4 Ford Puma Rally1 (Armstrong, McErlean, Sesks, Σερδερίδης)

Δράση σε όλα τα επίπεδα

Η λίστα συμμετοχών περιλαμβάνει 34 αυτοκίνητα προδιαγραφών Rally2 και μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα του θεσμού, μεταξύ των οποίων οι Yohan Rossel, Leo Rossel, Roope Korhonen, Andreas Mikkelsen και Gus Greensmith.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιστροφή της Lancia στο Ράλλυ Ακρόπολις για πρώτη φορά μετά το 1993, σηματοδοτώντας την επανεμφάνιση της ιταλικής μάρκας στα ελληνικά χώματα.

Η ελληνική συμμετοχή είναι ισχυρή με 12 πληρώματα. Οι Πλάγος-Κουζιώνης και «Ρουστέμης»-Μπακλώρης συμμετέχουν με Skoda Fabia RS Rally2, οι Αθανασούλας-Σούκουλης με Hyundai i20 N Rally2, ενώ με αυτοκίνητα Rally2 θα αγωνιστούν επίσης οι Καρανικόλας-Κακαβάς και Χαλκιάς-Τσαούσογλου.

Παράλληλα, πληρώματα όπως οι Flandy-Στεφανής, Νταβάρης-Μακρής, Καλαμαράς-Λαμπράκης και Δελαπόρτας-Παναγιώτουνης ενισχύουν την ελληνική παρουσία στις κατηγορίες Rally3 και Rally4.

Παγκόσμιος θεσμός με ελληνική υπογραφή

Από το 1953 μέχρι σήμερα, το Ράλλυ Ακρόπολις συγκαταλέγεται ανάμεσα στους ιστορικότερους και πιο αναγνωρίσιμους αγώνες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ της FIA.

Η φετινή διοργάνωση αναδεικνύει μια διαφορετική εικόνα της Ελλάδας. Από το σύγχρονο αστικό περιβάλλον του The Ellinikon και τις ακτές του Κορινθιακού Κόλπου έως τα βουνά της Αρκαδίας, της Φωκίδας και της Φθιώτιδας, το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις συνδέει τόπους και εικόνες που προβάλλονται σε εκατομμύρια θεατές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Πρακτικές πληροφορίες

Το Επίσημο Πρόγραμμα του EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2026, με πληροφορίες για τους θεατές, τις προσβάσεις στις ειδικές διαδρομές και όλες τις χρήσιμες πληροφορίες, είναι διαθέσιμο μέσω του επίσημης ιστοσελίδας του αγώνα www.acropolisrally.gr καθώς και:

στο Rally Village που θα λειτουργήσει στο The Ellinikon Sports Park

στο EKO Service Park στη Σχολή Μηχανικού στο Λουτράκι

σε επιλεγμένα πρατήρια ΕΚΟ κατά μήκος της διαδρομής του αγώνα

Το έντυπο περιλαμβάνει σαφείς οδηγίες πρόσβασης στις ειδικές διαδρομές και δυνατότητα πλοήγησης μέσω κινητού τηλεφώνου, ενώ μέσα από τις σελίδες του οι θεατές μπορούν να ενημερωθούν για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τα μέτρα ασφαλείας στις περιοχές διεξαγωγής.

Τηλεόραση - ραδιόφωνο

Η δράση του αγώνα θα μεταδοθεί από την επίσημη πλατφόρμα Rally.TV του θεσμού, καθώς και από την COSMOTE TV, με το COSMOTE SPORT 5HD να καλύπτει και τις 17 ειδικές διαδρομές. Η δημοσιογραφική ομάδα της COSMOTE TV θα βρίσκεται στην καρδιά των εξελίξεων, μεταφέροντας όλα τα τελευταία νέα μέσα από ειδικές εκπομπές και συνεχή αγωνιστική κάλυψη. Τηλεοπτική παρουσία θα έχει και η ΕΡΤ, με την ΕΡΤ2 Σπορ να μεταδίδει ζωντανά την EKO Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park, το απόγευμα της Πέμπτης 25 Ιουνίου, από τις 19:00 έως τις 21:30. Στο ραδιόφωνο, οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος θα μεταφέρουν κάθε εξέλιξη μέσα από το EKO Service Park, με ροή από τις συχνότητες των Αρκαδία 93.8 FM, Break FM 100.8 και Lamia FM1 96.2. Παράλληλα, ο Parapolitika FM 90.1 θα μεταδίδει ζωντανά από την EKO Super Special Stage, ενώ θα φιλοξενεί καθημερινές ανασκοπήσεις στα ενημερωτικά δελτία του.



Βαθμολογία μέχρι το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις

Θέση Οδηγός Ομάδα Βαθμοί 1 Elfyn Evans Toyota Gazoo Racing WRT 151 2 Takamoto Katsuta Toyota Gazoo Racing WRT 131 3 Oliver Solberg Toyota Gazoo Racing WRT 102 4 Sami Pajari Toyota Gazoo Racing WRT2 96 5 Sébastien Ogier Toyota Gazoo Racing WRT 90 6 Adrien Fourmaux Hyundai Shell Mobis WRT 89

Θέση Κατασκευαστής Βαθμοί 1 Toyota Gazoo Racing WRT 370 2 Hyundai Shell Mobis WRT 243 3 Toyota Gazoo Racing WRT2 106 4 M-Sport Ford World Rally Team 85



Για τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα Κατασκευαστών, Οδηγών και Συνοδηγών, η βαθμολόγηση ανά αγώνα διαμορφώνεται ως εξής:

• Γενική κατάταξη: 25-17-15-12-10-8-6-4-2-1 βαθμοί

• Κατάταξη Κυριακής: 5-4-3-2-1 βαθμοί

• Wolf Power Stage: 5-4-3-2-1 βαθμοί