Αύριο η επίσημη παραλαβή των 20 σκαφών της ομοσπονδίας με τη διαμεσολάβηση της ΕΟΕ

Το όνειρο πολλών χρόνων θα γίνει πραγματικότητα για την Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και γενικότερα για το άθλημα. Σε ειδική εκδήλωση που θα διεξαχθεί αύριο Πέμπτη στις 13.30 στα γραφεία της στη Ναυταθλητική Μαρίνα Καλλιθέας, η ΕΙΟ θα παραλάβει 20 σκάφη (10 Οπτιμιστ και 10 ILCA) από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή με την υποστήριξη της Stοiximan.

Ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί ότι πρόκειται για μία πολύ σημαντική χορηγία, γιατί με αυτά τα 20 σκάφη θα ξεκινήσει ένα εξειδικευμένο προπονητικό πρόγραμμα για τους αθλητές και τις αθλήτριες ως 17 ετών που κατοικούν μόνιμα στην Περιφέρεια και τα Νησιά μας.

Στόχος είναι να εκμηδενιστούν το οικονομικό και αγωνιστικό βάρος για τις οικογένειες και τα σωματεία των ιστιοπλόων, αφού πλέον τα παιδιά θα έρχονται στην Αθήνα μόνο με τις αποσκευές τους κι όλα τα υπόλοιπα θα τα διαθέτει η ΕΙΟ!

Θα συμμετέχουν σε προπονήσεις, καμπ κι αγώνες και θα έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και να διεκδικούν ισότιμα αγωνιστικούς τίτλους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος και ο διευθύνων σύμβουλος της Stoiximan Νίκος Φλίγκος.