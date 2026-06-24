Συνεχίζει τις μεταγραφές ο Ηρακλής: Ανακοίνωσε τον Τσιντώτα

Ενίσχυση στη θέση του τερματοφύλακα για τον Ηρακλή, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του Παναγιώτη Τσιντώτα για τα επόμενα δύο χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γηραιού:

«Η ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ανακοινώνει την απόκτηση του Παναγιώτη Τσιντώτα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας δύο ετών με την ομάδα μας.

Ο Παναγιώτης Τσιντώτας γεννήθηκε στις 4 Ιουλίου 1993 στην Κατερίνη και αγωνίζεται στη θέση του τερματοφύλακα. Σε νεαρή ηλικία εντάχθηκε στην ομάδα της ΑΕΚ, με την οποία κατέγραψε σημαντικές συμμετοχές σε Ελλάδα και Ευρώπη, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση πρωταθλήματος και κυπέλλου.

Στην πορεία της καριέρας του αγωνίστηκε επίσης με τις φανέλες του Λεβαδειακού, του ΠΑΣ Γιάννινα, του Ατρομήτου και του Αστέρα Τρίπολης, αποκτώντας πλούσιες παραστάσεις από τη Super League και αποτελώντας σταθερά μία από τις πλέον αξιόπιστες παρουσίες κάτω από τα δοκάρια του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Ελλάδας, ο έμπειρος τερματοφύλακας έρχεται στον ΗΡΑΚΛΗ για να ενισχύσει την ομάδα μας με την ποιότητα, την προσωπικότητα και τις παραστάσεις του από το υψηλότερο επίπεδο.

Παναγιώτη, καλώς ήρθες στον ΗΡΑΚΛΗ.

Σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με την κυανόλευκη φανέλα του Ημίθεου».