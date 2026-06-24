Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δίνει απαντήσεις σε όλα, στο Foxinsider (vid)

Μία σπουδαία αποκλειστική συνέντευξη που θα συζητηθεί, δίνει στον Κυριάκο Κυριάκο ο Ραζβάν Λουτσέσκου, την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 19:00 για το κανάλι της Foxbet.

Για πρώτη φορά μετά την αποχώρηση του από τον ΠΑΟΚ, ο Ραζβάν Λουτσέσκου δίνει απαντήσεις για όλα μέσα από μία αποκλειστική συνέντευξη στον Κυριάκο Κυριάκο, στο Foxinsider

-> Ποιοι λόγοι οδήγησαν στο διαζύγιό του με τους «ασπρόμαυρους»;

-> Τι συναισθήματα του αφήνει;

-> Ποιος είναι ο απολογισμός του στον ΠΑΟΚ και τι κρατάει από καλές και κακές στιγμές;

-> Θα τον δούμε ξανά στην Ελλάδα;

-> Οι τίτλοι, οι επιτυχίες, οι μεγάλες βραδιές στην Ευρώπη και η σχέση με τον Ιβάν Σαββίδη.

Ο τέως προπονητής του Δικεφάλου μιλάει για όλους και για όλα και δίνει ατάκες και απαντήσεις που θα συζητηθούν!

Δες πρώτος την μεγάλη συνέντευξη στο