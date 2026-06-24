Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δίνει απαντήσεις σε όλα, στο Foxinsider (vid)

Για πρώτη φορά μετά την αποχώρηση του από τον ΠΑΟΚ, ο Ραζβάν Λουτσέσκου δίνει απαντήσεις για όλα μέσα από μία αποκλειστική συνέντευξη στον Κυριάκο Κυριάκο, στο Foxinsider
-> Ποιοι λόγοι οδήγησαν στο διαζύγιό του με τους «ασπρόμαυρους»;
-> Τι συναισθήματα του αφήνει;
-> Ποιος είναι ο απολογισμός του στον ΠΑΟΚ και τι κρατάει από καλές και κακές στιγμές;
-> Θα τον δούμε ξανά στην Ελλάδα;
-> Οι τίτλοι, οι επιτυχίες, οι μεγάλες βραδιές στην Ευρώπη και η σχέση με τον Ιβάν Σαββίδη.
Ο τέως προπονητής του Δικεφάλου μιλάει για όλους και για όλα και δίνει ατάκες και απαντήσεις που θα συζητηθούν!
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