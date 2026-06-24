Μουντιάλ 2026: Το μοναδικό τρόπαιο που λείπει από τη συλλογή του Ρόδρι

ο Αρχηγός της Ισπανίας, Ρόδρι, ελπίζει στα 30 του χρόνια, να οδηγήσει την εθνική Ισπανίας σε ακόμη έναν τίτλο Παγκοσμίου Κυπέλλου, ένα από τα λίγα τρόπαια που λείπουν από την πλούσια συλλογή του.

Ο Ρόδρι και ο Μίκελ Μερίνο, ένας άλλος βασικός παίκτης στη μεσαία γραμμή της ομάδας, γιόρτασαν τα 30α γενέθλιά τους την Δευτέρα, με την έναρξη της προπόνησης, που τελικά ακυρώθηκε λόγω καταιγίδας.

Για τον Ρόδρι, η συμπλήρωση των 30 ετών ήλθε σε μια δύσκολη στιγμή, μια στιγμή που φαίνεται να διαρκεί για πάντα. Μια εικόνα το δείχνει αυτό τέλεια: η «Χρυσή Μπάλα» του 2024, την οποία παρέλαβε με πατερίτσες στο Παρίσι μετά από ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και μηνίσκου στο δεξί του γόνατο.

Εκτοτε, ο αμυντικός μέσος της Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται σε συνεχή προσπάθεια για να ανακτήσει την φόρμα του. Η σεζόν του 2025-26 ήταν ακόμη μία με τραυματισμούς στον οπίσθιο μηριαίο και στην βουβωνική χώρα.

Ένα άλλο ζήτημα όμως τον απασχολούσε αυτήν την σεζόν: το μέλλον του στο Μάντσεστερ, όπου έφτασε το 2019 και όπου του απομένει μόνο ένας χρόνος στο συμβόλαιό του, τροφοδοτώντας εικασίες για μια πιθανή μεταγραφή στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Γεννημένος στην ισπανική πρωτεύουσα, ο Ρόδρι έχει ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον του για έναν τέτοιο προορισμό, παρά το παρελθόν του με την Ατλέτικο Μαδρίτης, την αντίπαλη ομάδα στην ισπανική πεωρτεύουσα. Αλλά, όπως υποστήριξε στις αρχές Ιουνίου, «όλα όσα αφορούν το μέλλον μου θα περιμένουν μέχρι μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο».

Στο γήπεδο, ο Ρόδρι δεν είναι πλέον ο «πυλώνας», ο οποίος οδήγησε την Μάντσεστερ Σίτι στο «τρεμπλ» των τίτλων (σ.σ. Premier League, Κύπελλο και Champions League το 2023), σκοράροντας μάλιστα το μοναδικό γκολ στον τελικό του Champions League εναντίον της Ίντερ.



Παράλληλα, δεν είναι πλέον ο ηγέτης -μαζί με τον Φαμπιάν Ρουίθ- της εθνικής ομάδας της Ισπανίας που κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το καλοκαίρι του 2024.

Εκείνη την εποχή, η αίσθηση του συγχρονισμού, η ανάκτηση της μπάλας, οι πάσες και τα εντυπωσιακά σουτ, τον έκαναν έναν ολοκληρωμένο παίκτη, με κύρια χαρακτηριστικά την ποδοσφαιρική ευφυϊα και την αντιληπτική ικανότητα, που τον κατέστησαν απαραίτητο για τον Πεπ Γκουαρντιόλα και τον Λουίς ντε λα Φουέντε.

Στο Μουντιάλ 2026, ο Ρόδρι παραμένει ομαδικός και πάντα στην υπηρεσία της συλλογικότητας, ενώ παράλληλα, επιδιώκει για άλλη μια φορά να εκπληρώσει αυτόν τον ρόλο κατά την διάρκεια της διοργάνωσης.

Μετά το Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ, ο Ρόδρι παραμένει σοβαρός και δεν φοβάται να βάλει τους νεότερους παίκτες στην... θέση τους, όταν το απαιτεί η κατάσταση. Μετά από μια μέτρια εμφάνιση στον πρώτο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου εναντίον του Πράσινου Ακρωτηρίου (0-0), ανέκαμψε, όπως και η υπόλοιπη ομάδα, εναντίον της Σαουδικής Αραβίας (4-0), καθώς κάλυψε 12 χιλιόμετρα κι' έδωσε 117 πάσες.

«Ο αγώνας του ήταν εξαιρετικός. Είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο στην θέση του. Είναι απίστευτο που δεν το εκτιμούμε αυτό. Ανατριχιάζω όταν οι άνθρωποι επικρίνουν τον Ροντρίγκο», δήλωσε ο Λουίς ντε Λα Φουέντε.

Πριν από δύο χρόνια, ο Ισπανός προπονητής είχε περιγράψει τον Ροντρίγκο Ερνάντες Κασκάντε, όπως είναι το πλήρες όνομά του, ως «άψογο υπολογιστή».

Εν τω μεταξύ, ο Ρόδρι, με το πρόσωπό του πάντα συγκεντρωμένο σε κάθε προπόνηση στο στρατόπεδο βάσης της Ισπανίας, ακολουθεί το σχέδιό του, σκιαγραφώντας το πριν αναχωρήσει για το Παγκόσμιο Κύπελλο:

«Τώρα που κατακτήσαμε το Euro, θέλουμε να αποδείξουμε ξανά ότι είμαστε οι καλύτεροι. Αλλά αυτήν την φορά σε ολόκληρο τον κόσμο».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι έμπειρος αμυντικός μέσος έχει κατακτήσει σχεδόν όλα τα μεγάλα τρόπαια, τόσο σε συλλογικό όσο και σε διεθνές επίπεδο και συγκεκριμένα τέσσερις τίτλους της Premier League, ένα Champions League το 2023, ένα Nations League και ένα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2024. Λείπει μόνο ένα.

Και σκοπεύει να το κατακτήσει στις 19 Ιουλίου στα προάστια της Νέας Υόρκης, στο MetLife Stadium...

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