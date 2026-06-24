Μουντιάλ: Οι χώρες που προκρίθηκαν ήδη στους 32, ποιες γυρίζουν σπίτι και η ειδική βαθμολογία της 3ης θέσης

Το SDNA καταγράφει τις ομάδες που έχουν ήδη «σφραγίσει» το εισιτήριο τους για την επόμενη φάση του Μουντιάλ, εκείνες που δεν συγκεντρώνουν μαθηματικές ελπίδες για πρόκριση και την ειδική βαθμολογία της τρίτης θέσης.

Από σήμερα (24/6) ανοίγει η αυλαία της 3ης αγωνιστικής για την φάση των ομίλων, με το τοπίο να ξεκαθαρίζει, αρχικά, για τους τρεις πρώτους της διοργάνωσης.

Ας δούμε τα δεδομένα μετά την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής:

Ομάδες που έχουν ήδη προκριθεί στους «32»:

Μεξικό

ΗΠΑ

Γερμανία

Γαλλία

Νορβηγία

Αργεντινή

Κολομβία

Πορτογαλία

Ομάδες που έχουν ήδη αποκλειστεί μαθηματικά:

Αϊτή

Τουρκία

Τυνησία

Ιορδανία

Παναμάς

Τα δεδομένα της τρίτης θέσης

Θυμίζεται πως, σύμφωνα με το νέο φορμάτ του Μουντιάλ, στην επόμενη φάση προκρίνονται και οι 8 καλύτεροι τρίτοι των ομίλων του τουρνουά.

Η ειδική βαθμολογία των τρίτων μετά την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής:

1. Σουηδία 3

2. Σκωτία 3

3. Κροατία 3

4. Παραγουάη 3

5. Αλγερία 3

6. Πράσινο Ακρωτήρι 2

7. Βέλγιο 2

8. Τσεχία 1

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9. Κονγκό 1

10. Εκουαδόρ 1

11. Βοσνία 1

12. Σενεγάλη 0

Η παραπάνω κατάταξη είναι απόλυτα ρευστή και αναμένεται να αλλάξει δραματικά μετά την ολοκλήρωση των υπόλοιπων αγώνων.

Αναλυτικά η βαθμολογία κάθε ομίλου μετά την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής:

Βαθμολογία 1ου ομίλου:

1. Μεξικό 6

2. Νότια Κορέα 3

3. Τσεχία 1

4. Νότια Αφρική 1

Βαθμολογία 2ου ομίλου:

1. Καναδάς 4

2. Ελβετία 4

3. Βοσνία 1

4. Κατάρ 1

Βαθμολογία 3ου ομίλου:

1. Βραζιλία 4

2. Μαρόκο 4

3. Σκωτία 3

4. Αϊτή 0

Βαθμολογία 4ου ομίλου:

1. ΗΠΑ 6

2. Αυστραλία 3

3. Παραγουάη 3

4. Τουρκία 0

Βαθμολογία 5ου ομίλου:

1. Γερμανία 6

2. Ακτή Ελεφαντοστού 3

3. Εκουαδόρ 1

4. Κουρασάο 1

Βαθμολογία 6ου ομίλου:

1. Ολλανδία 4

2. Ιαπωνία 4

3. Σουηδία 3

4. Τυνησία 0

Βαθμολογία 7ου ομίλου:

1. Αίγυπτος 4

2. Ιράν 2

3. Βέλγιο 2

4. Νέα Ζηλανδία 1

Βαθμολογία 8ου ομίλου:

1. Ισπανία 4

2. Ουρουγουάη 2

3. Πράσινο Ακρωτήρι 2

4. Σαουδική Αραβία 1

Βαθμολογία 9ου ομίλου:

1. Γαλλία 6

2. Νορβηγία 6

3. Σενεγάλη 0

4. Ιράκ 0

Βαθμολογία 10ου ομίλου:

1. Αργεντινή 6

2. Αυστρία 3

3. Αλγερία 3

4. Ιορδανία 0

Βαθμολογία 11ου ομίλου:

1. Κολομβία 6

2. Πορτογαλία 4

3. Κονγκό 1

4. Ουζμπεκιστάν 0

Βαθμολογία 12ου ομίλου:

1. Αγγλία 4

2. Γκάνα 4

3. Κροατία 3

4. Παναμάς 0

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