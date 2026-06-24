Ο Μάικα Νόρι νέος προπονητής των Μπλέιζερς

Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς ανακοίνωσαν την πρόσληψη του Μάικα Νόρι ως νέου προπονητή της ομάδας, εμπιστευόμενοι στον 52χρονο τεχνικό την καθοδήγηση του συλλόγου στη νέα εποχή του.

Ο Νόρι προέρχεται από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, όπου τα τελευταία πέντε χρόνια κατείχε τη θέση του πρώτου βοηθού προπονητή. Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, συμφώνησε αρχικά για μονοετές συμβόλαιο, με τους Μπλέιζερς να διατηρούν οψιόν ανανέωσης για τις δύο επόμενες σεζόν.

Ο νέος τεχνικός διαδέχεται τον Τιάγκο Σπλίτερ, ο οποίος ανέλαβε πρόσφατα την τεχνική ηγεσία των Σικάγο Μπουλς. Ο Βραζιλιάνος είχε οδηγήσει το Πόρτλαντ σε ρεκόρ 42 νικών και 40 ηττών και σε συμμετοχή στα πλέι οφ την περασμένη σεζόν, μετά την αποχώρηση του Τσόνσι Μπίλαπς.

Ο γενικός διευθυντής των Μπλέιζερς, Τζο Κρόνιν, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιλογή του Νόρι.

«Μετά από μια εκτενή διαδικασία αναζήτησης, έγινε σαφές ότι ο Μάικα διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά που αναζητούμε στον ηγέτη της ομάδας μας. Έχει συμβάλει καθοριστικά σε επιτυχημένους οργανισμούς, διαθέτει μεγάλη τεχνογνωσία, αποδεδειγμένη ικανότητα στην ανάπτυξη παικτών και μια αυθεντικότητα που ταιριάζει απόλυτα με την κουλτούρα που θέλουμε να δημιουργήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Νόρι δήλωσε ευγνώμων για την ευκαιρία που του δίνεται να αναλάβει για πρώτη φορά ως πρώτος προπονητής ομάδα του ΝΒΑ.

«Από τις συζητήσεις μου με τη διοίκηση διαπίστωσα ότι υπάρχει ισχυρή δέσμευση για τη δημιουργία μιας κουλτούρας που βασίζεται στη λογοδοσία, την ανάπτυξη και την ομαδική επιτυχία. Πρόκειται για μια ομάδα με σημαντικό ταλέντο και ανυπομονώ να ξεκινήσω τη δουλειά με τους παίκτες και το επιτελείο», τόνισε.

Ο Νόρι διαθέτει σχεδόν τρεις δεκαετίες εμπειρίας στο ΝΒΑ. Εκτός από τη θητεία του στη Μινεσότα, έχει εργαστεί ως βοηθός προπονητή στους Τορόντο Ράπτορς, Σακραμέντο Κινγκς, Ντένβερ Νάγκετς και Ντιτρόιτ Πίστονς.

Με την πρόσληψή του καλύφθηκε και η τελευταία κενή θέση προπονητή στο ΝΒΑ για τη φετινή offseason, καθώς είχαν προηγηθεί οι τοποθετήσεις των Τιάγκο Σπλίτερ στους Μπουλς, Τέιλορ Τζένκινς στους Μπακς, Τζαμάλ Μόσλεϊ στους Πέλικανς, Σον Σουίνι στους Μάτζικ και Ντάστι Μέι στους Μάβερικς.