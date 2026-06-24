Ισπανικά ΜΜΕ: «Ο Ελουστόντο απάντησε θετικά στον ΠΑΟΚ»

Οι Ισπανοί επιβεβαιώνουν τις εξελίξεις στην υπόθεση του Άριτζ Ελουστόντο, υπογραμμίζουν πως απάντησε θετικά στον ΠΑΟΚ και εξηγούν τους λόγους πίσω από την απόφαση του Βάσκου στόπερ.

Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, ο Ελουστόντο είναι προ των πυλών της Τούμπας, με την πλευρά των Ισπανών να επιβεβαιώνει, παρουσιάζοντας ως ιδιαίτερα προχωρημένη την υπόθεσή του. «Η ελληνική ομάδα έχει κάνει μια σημαντική πρόταση, που τελικά έπεισε τον αμυντικό», σημειώνουν χαρακτηριστικά οι συμπατριώτες του, τονίζοντας πως οι όροι της πρότασης κρίθηκαν ικανοποιητικοί από τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του μακριά από τη Χώρα των Βάσκων για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις φαίνεται πως έχει διαδραματίσει και ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λίσι. Ο Ιταλός τεχνικός, που ανέλαβε πρόσφατα τα ηνία της ομάδας, φέρεται να υποστήριξε με θέρμη την περίπτωση του Ελουστόντο (όπως αναφέρει το δημοσίευμα), θεωρώντας ότι πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με τα χαρακτηριστικά που αναζητά για να «χτίσει» τη νέα αμυντική γραμμή του Δικεφάλου.

Σε συνέχεια του ρεπορτάζ, οι Ισπανοί αναφέρουν πως «δεν ήταν στις προθέσεις του να υπογράψει με άλλη ομάδα της La Liga για να αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, την ομάδα που υποστήριζε σε όλη του την καριέρα, επομένως μια εμπειρία εκτός Ισπανίας ταιριάζει απόλυτα στα σχέδιά του»

Παράλληλα, το δημοσίευμα στέκεται και σε έναν ακόμη παράγοντα που φαίνεται να λειτούργησε θετικά για την υπόθεση. Η Θεσσαλονίκη παρουσιάζεται ως ένας ιδιαίτερα ελκυστικός προορισμός για έναν επαγγελματία ποδοσφαιριστή και την οικογένειά του, τονίζοντας πως όλα τα παραπάνω συνέθεσαν ένα σκηνικό που φέρνει τον Άριτζ Ελουστόντο όλο και πιο κοντά στην Τούμπα. Εφόσον δεν υπάρξει κάποια ανατροπή της τελευταίας στιγμής, ο πολύπειρος Ισπανός στόπερ αναμένεται να αποτελέσει την πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ.