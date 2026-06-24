Τα συλλυπητήρια της ΕΠΟ για τον Γκώνια

Τη θλίψη της για τον χαμό του Τάκη Γκώνια εκφράζει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης, η Εκτελεστική Γραμματέας Δόμνα Τσιώνη και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για τον θάνατο του Τάκη Γκώνια.

Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής και, εν συνεχεία, προπονητής, με πολυετή παρουσία στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου, ανήκει στην κατηγορία των παικτών που συνδύασαν με γκολ τον πρώτο αγώνα τους στην Εθνική Ομάδα. Συγκεκριμένα, στις 19 Αυγούστου 1997, ο Τάκης Γκώνιας φόρεσε για πρώτη φορά το εθνόσημο με προπονητή τον αείμνηστο Κώστα Πολυχρονίου και σκόραρε στον νικητήριο φιλικό αγώνα με την Κύπρο (2-1) στο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης».

Ειλικρινή συλλυπητήριά προς την οικογένεια, τους συγγενείς και τους φίλους του Τάκη Γκώνια.