Στο ΟΑΚΑ ο επόμενος τελικός του Κυπέλλου - Πότε θα γίνει

Επιστροφή στο... σπίτι για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, με την ΕΠΟ να τον επαναφέρει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ποια η ημερομηνία...

Επιστροφή στο... σπίτι για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, με την ΕΠΟ να τον επαναφέρει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ποια η ημερομηνία...

Στην αυριανή (25/6) συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ θα εγκριθούν οι αλλαγές στο φορμάτ του Κυπέλλου Ελλάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο, το οποίο θα διεξαχθεί με 16 (αντί για 20) ομάδες, ενώ θα υπάρχει πλέον υποχρεωτικότητα για δύο νεαρούς παίκτες στην ενδεκάδα, γεννημένοι από το 2004.

Σε ό,τι αφορά την έδρα του τελικού, αυτή θα είναι το ΟΑΚΑ και η ημερομηνία διεξαγωγής του, το Σάββατο 22 Μαΐου 2027.