Αποθέωσε Μάικ Τζέιμς ο Κοζέρ: «Να του δώσουν λουλούδια όσοι τον επέκριναν»

Ο Γάλλος άσος έδωσε συγχαρητήρια μάλιστα στον Αμερικανό γκαρντ για τα όσα πέτυχε στη Μονακό, με τον Μάικ Τζέιμς τον ευχαριστεί.
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
«Ελπίζω οι άνθρωποι που τον επέκριναν όλα αυτά τα χρόνια να του δώσουν τα λουλούδια του για αυτό που έκανε χθες. Συγχαρητήρια για το πρωτάθλημά σου και όλα όσα πέτυχες στη Μονακό».
I hope people that criticized Mike all these years, can give him his flowers for what he did yesterday. Congratulations on your championship and everything you accomplished in Monaco. @TheNatural_05 pic.twitter.com/SSCxymGIye— Fabien Causeur (@FCauseur1) June 24, 2026