Αποθέωσε Μάικ Τζέιμς ο Κοζέρ: «Να του δώσουν λουλούδια όσοι τον επέκριναν»

Ο Φαμπιάν Κοζέρ με ανάρτησή του αποθέωσε τον Μάικ Τζέιμς για την κίνησή του να παίξει στο Game 5 των τελικών της Μονακό με την Παρί.

Ο Γάλλος άσος έδωσε συγχαρητήρια μάλιστα στον Αμερικανό γκαρντ για τα όσα πέτυχε στη Μονακό, με τον Μάικ Τζέιμς τον ευχαριστεί.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Ελπίζω οι άνθρωποι που τον επέκριναν όλα αυτά τα χρόνια να του δώσουν τα λουλούδια του για αυτό που έκανε χθες. Συγχαρητήρια για το πρωτάθλημά σου και όλα όσα πέτυχες στη Μονακό».