Ανακοίνωσε Τσέλιο ο Πανσερραϊκός

Ο Πανσερραϊκός ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας του με τον Ηλία Τσέλιο.

Στην ανακοίνωση του 28χρονου Ηλία Τσέλιου προχώρησε ο Πανσερραϊκός, ενισχύοντας τη μεσοεπιθετική του γραμμή με τον πρώην παίκτη της Καλαμάτας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Ηλία Τσέλιο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας και θα φοράει τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος… στον δρόμο για την επιστροφή στην Super League.

Ο Τσέλιος είναι γεννημένος στις 06/10/1997 στην Αθήνα, αγωνίζεται ως επιτελικός μέσος και πέρυσι αγωνίστηκε στην Καλαμάτα κατακτώντας πρωτάθλημα και Super Cup, έχοντας 25 συμμετοχές, 6 γκολ και 4 ασίστ.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της ΑΕΚ, έχοντας συμμετοχές και στην πρώτη ομάδα, ενώ έχει αγωνιστεί και σε Εργοτέλη, Βόλο, Ξάνθη και Χανιά, μετρώντας συνολικά 210 συμμετοχές, 28 γκολ και 26 ασίστ.

Ηλία, καλώς ήρθες στην οικογένεια των λιονταριών!