Ρονάλντο και Μέσι ξανά στο προσκήνιο: Η ατάκα του Κριστιάνο που προκάλεσε συζητήσεις (vid)

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ πέτυχε δύο γκολ στη μεγάλη νίκη της Πορτογαλίας με 5-0 απέναντι στο Ουζμπεκιστάν για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων, καταρρίπτοντας ακόμη δύο σπουδαία ρεκόρ. Έγινε ο πρώτος παίκτης που βρίσκει δίχτυα σε έξι διαφορετικές τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ σε ηλικία 41 ετών έγινε και ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής που σημειώνει δύο γκολ σε έναν αγώνα της διοργάνωσης.
Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, στη μικτή ζώνη, ένας δημοσιογράφος επιχείρησε να τον ρωτήσει για τον Λιονέλ Μέσι, όμως ο Ρονάλντο διέκοψε την ερώτηση πριν ολοκληρωθεί, απαντώντας κοφτά: «Επόμενη ερώτηση», δείχνοντας πως δεν είχε διάθεση να σχολιάσει τον μεγάλο του αντίπαλο.
Όταν αργότερα δέχθηκε νέα ερώτηση για τον Αργεντινό αστέρα, ο CR7 ξεκαθάρισε ότι δεν ασχολείται με το τι κάνουν οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές, επισημαίνοντας πως και ο Κιλιάν Μπαπέ είχε σκοράρει, θέλοντας να υπογραμμίσει ότι το ενδιαφέρον δεν θα πρέπει να επικεντρώνεται αποκλειστικά στον Μέσι.