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Ρονάλντο και Μέσι ξανά στο προσκήνιο: Η ατάκα του Κριστιάνο που προκάλεσε συζητήσεις (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκλεψε για ακόμη μία φορά την παράσταση στο Μουντιάλ, όχι μόνο για τις επιδόσεις του στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και για την αντίδρασή του σε ερωτήσεις που αφορούσαν τον Λιονέλ Μέσι.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ πέτυχε δύο γκολ στη μεγάλη νίκη της Πορτογαλίας με 5-0 απέναντι στο Ουζμπεκιστάν για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων, καταρρίπτοντας ακόμη δύο σπουδαία ρεκόρ. Έγινε ο πρώτος παίκτης που βρίσκει δίχτυα σε έξι διαφορετικές τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ σε ηλικία 41 ετών έγινε και ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής που σημειώνει δύο γκολ σε έναν αγώνα της διοργάνωσης.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, στη μικτή ζώνη, ένας δημοσιογράφος επιχείρησε να τον ρωτήσει για τον Λιονέλ Μέσι, όμως ο Ρονάλντο διέκοψε την ερώτηση πριν ολοκληρωθεί, απαντώντας κοφτά: «Επόμενη ερώτηση», δείχνοντας πως δεν είχε διάθεση να σχολιάσει τον μεγάλο του αντίπαλο.

Όταν αργότερα δέχθηκε νέα ερώτηση για τον Αργεντινό αστέρα, ο CR7 ξεκαθάρισε ότι δεν ασχολείται με το τι κάνουν οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές, επισημαίνοντας πως και ο Κιλιάν Μπαπέ είχε σκοράρει, θέλοντας να υπογραμμίσει ότι το ενδιαφέρον δεν θα πρέπει να επικεντρώνεται αποκλειστικά στον Μέσι.


 

Ρονάλντο και Μέσι ξανά στο προσκήνιο: Η ατάκα του Κριστιάνο που προκάλεσε συζητήσεις (vid)