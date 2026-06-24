Ρονάλντο και Μέσι ξανά στο προσκήνιο: Η ατάκα του Κριστιάνο που προκάλεσε συζητήσεις (vid)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκλεψε για ακόμη μία φορά την παράσταση στο Μουντιάλ, όχι μόνο για τις επιδόσεις του στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και για την αντίδρασή του σε ερωτήσεις που αφορούσαν τον Λιονέλ Μέσι.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ πέτυχε δύο γκολ στη μεγάλη νίκη της Πορτογαλίας με 5-0 απέναντι στο Ουζμπεκιστάν για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων, καταρρίπτοντας ακόμη δύο σπουδαία ρεκόρ. Έγινε ο πρώτος παίκτης που βρίσκει δίχτυα σε έξι διαφορετικές τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ σε ηλικία 41 ετών έγινε και ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής που σημειώνει δύο γκολ σε έναν αγώνα της διοργάνωσης.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, στη μικτή ζώνη, ένας δημοσιογράφος επιχείρησε να τον ρωτήσει για τον Λιονέλ Μέσι, όμως ο Ρονάλντο διέκοψε την ερώτηση πριν ολοκληρωθεί, απαντώντας κοφτά: «Επόμενη ερώτηση», δείχνοντας πως δεν είχε διάθεση να σχολιάσει τον μεγάλο του αντίπαλο.

Όταν αργότερα δέχθηκε νέα ερώτηση για τον Αργεντινό αστέρα, ο CR7 ξεκαθάρισε ότι δεν ασχολείται με το τι κάνουν οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές, επισημαίνοντας πως και ο Κιλιάν Μπαπέ είχε σκοράρει, θέλοντας να υπογραμμίσει ότι το ενδιαφέρον δεν θα πρέπει να επικεντρώνεται αποκλειστικά στον Μέσι.

😅𝐋𝐚 𝐯𝐢𝐫𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐚𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐂𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐚𝐥 𝐬𝐞𝐫 𝐩𝐫𝐞𝐠𝐮𝐧𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐢



‼️Justo después de escuchar el nombre del argentino, sin embargo, no quiso saber nada más. "Siguiente pregunta", respondió rápidamente, sin dejar acabar al periodista pic.twitter.com/jyFqcDDS6I — Diario SPORT (@sport) June 23, 2026



