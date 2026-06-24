Στους Mάβερικς ο Ντε Λαρέα!

Στους Μάβερικς θα συνεχίσει την καριέρα του ο Σέρχιο Ντε Λαρέα, που θα κάνει το βήμα για το ΝΒΑ.

Κάτοικος Ντάλας θα γίνει από την επόμενη σεζόν ο Ισπανός άσος, μετά από ένα ντόμινο κατά τη διάρκεια του draft, με τον Ντε Λαρέα να επιλέγεται στο νούμερο 25 από τους Λέικερς και τελικά μέσω των Νικς να καταλήγει στους Μάβερικς.

Έτσι ο Ισπανός άσος από τη νέα σεζόν θα κάνει το βήμα για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με το συμβόλαιό του να είναι τετραετές έναντι 16,1 εκατ. δολαρίων.

Ο Ντε Λαρέα τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με τη Βαλένθια στην Euroleague είχε 4,2 πόντους, 2,2 ασίστ και 1,4 ριμπάουντ μέσο όρο και ήταν από τους παίκτες-κλειδιά στην πορεία της ισπανικής ομάδας μέχρι το Final Four.