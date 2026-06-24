Ο Τραμπ καταποντίζεται: Μόλις 1 στους 4 Αμερικανούς πιστεύει ότι ο πόλεμος με το Ιράν άξιζε το κόστος του

Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς πιστεύει ότι ο πόλεμος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν άξιζε το κόστος του, ενώ η πλειονότητα εκφράζει αμφιβολίες για το αν η εκεχειρία με την Τεχεράνη θα διατηρηθεί, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Η πενθήμερη δημοσκόπηση, η οποία ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, έδειξε επίσης ότι η σύγκρουση επιβαρύνει σημαντικά τη δημοτικότητα του Τραμπ, με το ποσοστό αποδοχής του να υποχωρεί στο 34%, επιστρέφοντας στο χαμηλότερο επίπεδο της δεύτερης θητείας του, το οποίο είχε καταγραφεί και σε δημοσκόπηση του Απριλίου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η αποδοχή του Τραμπ έχει υποχωρήσει σταθερά από το 47% που κατέγραφε στις αρχές της δεύτερης θητείας του. Σήμερα μόλις το 34% των Αμερικανών εγκρίνει τους χειρισμούς του, ενώ το 64% δηλώνει ότι τους αποδοκιμάζει, ποσοστό που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο αρνητικής αξιολόγησης από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο. Η πτώση της δημοτικότητάς του συμπίπτει με τη σύγκρουση με το Ιράν, αλλά και με τη συνεχιζόμενη δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής και τη μεταναστευτική πολιτική.

Μόλις το 23% των Αμερικανών, συμπεριλαμβανομένου περίπου του μισού ποσοστού των Ρεπουμπλικανών, θεωρεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται πλέον σε ισχυρότερη θέση απέναντι στο Ιράν σε σχέση με πριν από τον πόλεμο. Αντίθετα, το 35% εκτιμά ότι η αμερικανική θέση έχει αποδυναμωθεί, ενώ οι υπόλοιποι είτε θεωρούν ότι δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά είτε δηλώνουν αναποφάσιστοι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν υπέγραψαν στις 17 Ιουνίου προκαταρκτική συμφωνία που προβλέπει την επαναλειτουργία των θαλάσσιων οδών μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι οποίες είχαν παγώσει λόγω της σύγκρουσης, καθώς και τη χαλάρωση των οικονομικών πιέσεων υπό αμερικανική ηγεσία προς την Τεχεράνη.

Η συμφωνία οδήγησε σε ταχεία πτώση των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου. Ωστόσο, για τους περισσότερους Αμερικανούς, η τιμή της βενζίνης παραμένει αισθητά υψηλότερη από ό,τι ήταν πριν από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα της 28ης Φεβρουαρίου, τα οποία σηματοδότησαν την έναρξη του πολέμου. Το Ιράν είχε απαντήσει τότε με επιθέσεις που διέκοψαν περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και προκάλεσαν ζημιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις συμμάχων των ΗΠΑ στην περιοχή.

Οι Αμερικανοί δεν βλέπουν ισχυρότερη θέση απέναντι στο Ιράν

Τα ευρήματα της δημοσκόπησης δείχνουν ότι η συμφωνία δεν έχει πείσει την αμερικανική κοινή γνώμη ότι οι ΗΠΑ βγήκαν κερδισμένες από τη σύγκρουση. Μόλις το 23% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η χώρα βρίσκεται πλέον σε ισχυρότερη θέση έναντι της Τεχεράνης. Το 16% θεωρεί ότι η θέση της Αμερικής παραμένει περίπου η ίδια, το 25% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ή δεν είναι βέβαιο και το 35% πιστεύει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται πλέον σε ασθενέστερη θέση.

Οι διαφορές μεταξύ των πολιτικών παρατάξεων είναι εντυπωσιακές. Μεταξύ των Ρεπουμπλικανών, το 52% θεωρεί ότι οι ΗΠΑ είναι ισχυρότερες μετά τη συμφωνία και μόλις το 12% ότι είναι ασθενέστερες. Αντίθετα, στους Δημοκρατικούς το 62% εκτιμά ότι η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών έχει αποδυναμωθεί, ενώ μόνο το 6% πιστεύει το αντίθετο. Στους ανεξάρτητους ψηφοφόρους, το 34% θεωρεί ότι η χώρα βρίσκεται σε ασθενέστερη θέση, ενώ άλλο ένα 34% δηλώνει αναποφάσιστο.

Οι περισσότεροι θεωρούν ότι ο πόλεμος δεν άξιζε το κόστος

Η δημοσκόπηση Reuters/Ipsos έδειξε ότι μόλις το 24% των Αμερικανών θεωρεί πως ο πόλεμος με το Ιράν άξιζε το κόστος του. Το 50% εκτιμά ότι δεν άξιζε, ενώ οι υπόλοιποι δηλώνουν αναποφάσιστοι.

Παράλληλα, το 63% των ερωτηθέντων θεωρεί απίθανο η συμφωνία που υπέγραψε ο Τραμπ να οδηγήσει σε διαρκή ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών. Περίπου οι μισοί Ρεπουμπλικανοί και οκτώ στους δέκα Δημοκρατικούς εκτιμούν ότι η συμφωνία δεν θα εξασφαλίσει μόνιμη ειρήνη.

Πηγή: enikos.gr