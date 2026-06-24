Η απάντηση του Κριστιάνο σε ερώτηση για τον Μέσι: «Επόμενη ερώτηση...» (vid)

Μετά τα δύο γκολ που πέτυχε κόντρα στο Ουζμπεκιστάν, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ρωτήθηκε για τον Μέσι, αλλά... δεν άφησε κανένα περιθώριο.

Η Πορτογαλία «υπέταξε» το Ουζμπεκιστάν με σκορ 5-0 για την δεύτερη αγωνιστική του Μουντιάλ 2026. Απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο με δύο γκολ που τον έκαναν τον πρώτο ποδοσφαιριστή που έχει σκοράρει σε έξι διαφορετικά Παγκόσμια Κύπελλα. Ωστόσο, μια ερώτηση μετά τον αγώνα σχετικά με τον Μέσι έδειξε να μην τον πολυενδιαφέρει

Συγκεκριμένα, στη μικτή ζώνη του γηπέδου ένας δημοσιογράφος πήγε να απευθυνθεί στον Κριστιάνο, ξεκινώντας την ερώτηση, λέγοντας το όνομα του Λιονέλ Μέσι, με τον Κριστιάνο να τον σταματάει πριν καν ολοκληρώσει, λέγοντας «επόμενη ερώτηση»!

😅𝐋𝐚 𝐯𝐢𝐫𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐚𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐂𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐚𝐥 𝐬𝐞𝐫 𝐩𝐫𝐞𝐠𝐮𝐧𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐢



‼️Justo después de escuchar el nombre del argentino, sin embargo, no quiso saber nada más. "Siguiente pregunta", respondió rápidamente, sin dejar acabar al periodista pic.twitter.com/jyFqcDDS6I — Diario SPORT (@sport) June 23, 2026

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε πως παρά την πρώτη αντίδραση του Πορτογάλου, ο ίδιος ξαναρωτήθηκε για τον «Pulga», ξεκαθαρίζοντας πως δεν τον ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι, ενώ τόνισε ότι και ο Κιλιάν Μπαπέ σκόραρε.

🚨 Cristiano Ronaldo when asked once again and again about Messi: “I couldn’t care less about others... Mbappé also scored”. pic.twitter.com/yNrz6p3GhX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2026