«Όλη η ιστορία είναι μια μπούρδα, δεν έδωσα ποτέ εξηγήσεις» λέει ο Αβραμόπουλος για το ένταλμα σύλληψης

«Δεν κλήθηκα ποτέ να δώσω εξηγήσεις» σημείωσε ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην Επίτροπος, Δημήτρης Αβραμόπουλος σχετικά με την εμπλοκή του στην υπόθεση Qatar Gate και το ένταλμα σύλληψής του, ενώ τόνισε πως πως «όλη η ιστορία είναι μια μπούρδα».

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος βρέθηκε καλεσμένος στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ και επανέλαβε όσα είχε ισχυριστεί στη δήλωσή του σχετικά με το ένταλμα σύλληψή του.

Τόνισε πως έκανε ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν μπορεί να εργαστεί στη συγκεκριμένη ΜΚΟ του Παντσέρι και πήρε θετική απάντηση. Μάλιστα, όπως είπε είχε κάθε δικαίωμα να εργαστεί, καθώς δεν ήταν επίτροπος πλέον και δεν ήταν μέλος της ελληνικής βουλής.

Ο ίδιος τόνισε πως δεν κλήθηκε ποτέ να δώσει εξηγήσεις, ενώ σε άλλο σημείο είπε ότι εκλήθη από αστυνομικούς από κάποιο τοπικό αστυνομικό τμήμα του Βελγίου. «Δεν φοβάμαι τίποτα» σημείωσε, τονίζοντας πως «το ένταλμα σύλληψης είναι άκυρο».

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος σημείωσε πως δεν είναι δυνατόν αν έκανε lobbying υπέρ του Κατάρ από τη στιγμή που καταψήφισε σχετική πρόταση για τη βίζα από το Κατάρ.

Πηγή: newsit.gr

