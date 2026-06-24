«Ετοιμάζει "μπαμ" με Λάρκιν η Φενέρμπαχτσε»!

Η Φενέρμπαχτσε είναι έτοιμη να κάνει το «μπαμ» με την απόκτηση του Σέιν Λάρκιν!

Όπως αναφέρει ο Τούρκος δημοσιογράφος Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είναι έτοιμη να κάνει το κόλπο-γκρόσο και να πάρει από τη Εφές τον Αμερικανό άσο.

Η περίπτωση μόνο εύκολη δεν είναι, αφού ο Λάρκιν έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028, όμως ο παίκτης είναι διατεθειμένος να παραιτηθεί από τις οικονομικές απαιτήσεις που εκκρεμούν και να αποχωρήσει.

Μάλιστα η Φενέρμπαχτσε βάζει στο τραπέζι και τα τούρκικα δικαιώματα του Όμερ Γιούρτσεβεν, τον οποίο θέλει η Εφές, για να δελεάσει την ομάδα του Πάμπλο Λάσο.

Ο Λάρκιν φαίνεται να θέλει να μετακομίσει στην Φενέρμπαχτσε, αλλά μένει να φανεί η στάση της Εφές κι αν θα επιτρέψει να μετακομίσει στον μεγάλο αντίπαλο.