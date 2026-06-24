Νέων Γυναικών: Στο Σαμόκοφ για δύο φιλικά με τη Βουλγαρία

Μια πρώτη γεύση από το Σαμόκοφ όπου θα διεξαχθεί το Ευρωμπάσκετ U20 (Β’ Κατηγορία) το διάστημα 4-12/7 θα πάρει η Εθνική Νέων Γυναικών.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα βρίσκεται από το απόγευμα της Τρίτης στη βουλγαρική πόλη όπου αύριο (24/6) και μεθαύριο (25/6) θα αντιμετωπίσει τη Βουλγαρία σε δύο δυνατά φιλικά ενόψει της προετοιμασίας του για το Ευρωπαϊκό U20. Το τζάμπολ και στα δύο παιχνίδια έχει οριστεί για τις 18.00.

Εκτός μάχης λόγω τραυματισμού για την Εθνική Νέων Γυναικών τέθηκαν η Αριστέα Παρασκευοπούλου και η Χριστίνα Παντώτη ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις τους με την ομάδα.

Σε αυτά τα δύο νέα τεστ η προπονήτρια της ομάδας Φρόσω Δρακάκη θα έχει στην ευκαιρία να δοκιμάσει σχήματα και τεστάρει την ετοιμότητα των αθλητριών της.

Η Εθνική Νέων Γυναικών ταξίδεψε στη Βουλγαρία με 13 αθλήτριες. Αυτές είναι οι:

Παναγιώτα Ρουμπίνη Στολίγκα 03.03.2006 1.74 G Σπόρτιγκ

Ειρήνη Πατσιατζή 27.03.2007 1.75 PG Αθηναϊκός

Σοφία Γιαπιτζόγλου 19.06.2006 1.75 PG ΠΑΣ Γιάννινα

Βασιλική Χωλοπούλου 20.06.2007 1.80 PG Loyola Univercity

Φωτεινή Σύρπα 21.02.2007 1.85 C Παναθλητικός

Άννα Κυριακούδη 27.10.2006 1.82 F Πορφύρας/Ολυμπιακός

Φωτεινή Δέσποινα Μπαλτζή 20.01.2007 1.78 PG Univ. of California

Μαργαρίτα Μπάτσιου 19.05.2006 1.82 SF Παναθηναϊκός

Μυρτώ Λιανούδη 23.06.2007 1.80 SF Lehigh University

Βασιλική Σιουμουρέκη 01.04.2006 1.85 F Ανόρθωση Βόλου

Θεοδώρα Τσινασλανίδου 01.04.2006 1.78 G Πανσερραϊκός

Λυδία Χατήρα 07.04.2006 1.82 SG Harvard

Ιωάννα Μάγκλαρη 29.07.2007 1.70 G Αμύντας

Προπονήτρια: Φρόσω Δρακάκη

Β. Προπονητή: Γιώργος Βελτσίστας, Γιάννης Παπούλης

Γυμνάστρια: Ιωάννα Θωμά

Γιατρός: Κική Τσακίρη

Φυσικοθεραπευτής: Άγγελος Μενεξές

Να σημειωθεί ότι το Ευρωμπάσκετ U20 B’ Κατηγορίας θα διεξαχθεί στο Σαμόκοβ, στη Βουλγαρία από τις 4 ως τις 12 Ιουλίου. Η Ελλάδα θα αναμετρηθεί στον Α’ Όμιλο με τις Ιρλανδία, Αλβανία και Αζερμπαϊτζάν.

Οι όμιλοι της διοργάνωσης είναι οι εξής:

Α’ Όμιλος: Ιρλανδία, Ελλάδα, Αλβανία, Αζερμπαϊτζάν

Β’ Όμιλος: Τσεχία, Σλοβακία, Ουκρανία

Γ’ Όμιλος: Ολλανδία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Βοσνία Ερζεγοβίνη

Δ’ Όμιλος: Πορτογαλία, Ελβετία, Μαυροβούνιο