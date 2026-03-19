Η ΑΕΚ παρουσιάστηκε αγνώριστη στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στην Τσέλιε και δέχτηκε 2 γκολ στο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο «έσβησε» το παιχνίδι (0-2) και σε συνδυασμό με το υπέρ της 4-0 του πρώτου ματς τσέκαρε το εισιτήριο για τους «8»!

Σίγουρα όχι με τον τρόπο που ήθελε, η ΑΕΚ πέρασε στους στην επόμενη φάση του Conference League, γλυτώνοντας το... καρδιακό. Η Ένωση βρέθηκε να χάνει με 2-0 στο ημίχρονο από την Τσέλιε, κάπου εκεί σοβαρεύτηκε και χάρη στη νίκη της με 4-0 της πρώτης αναμέτρησης πήρε την πρόκριση και κρατά μόνο αυτό από το ματς, καθώς θα βρεθεί στους «8» για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια.

Έτσι, η ΑΕΚ περιμένει πλέον στους προημιτελικούς της διοργάνωσης τον νικητή του ζευγαριού Ράγιο Βαγιεκάνο - Σαμσουνσπόρ, με τους Ισπανούς να είναι το απόλυτο φαβορί για την πρόκριση μετά το 3-1 της πρώτης μεταξύς τους αναμέτρησης.

Δεν εμφανίστηκε στο πρώτο ημίχρονο

Παρά τα όσα έλεγε ο Νίκολιτς τις τελευταίες ημέρες, πως τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμη για την πρόκριση, η Ένωση δεν... εμφανίστηκε στο πρώτο ημίχρονο και το πλήρωσε ακριβά. Η ομάδα του Σέρβου έκανε πολλά λάθη, δεν έπαιρνε σωστές αποφάσεις επιθετικά και βρέθηκε να χάνει με 2-0, ενώ το σκορ θα μπορούσε να είναι και υψηλότερο.

Οι Σλοβένοι μπήκαν δυνατά και σε μία ανύποπτη φάση κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ με τον Νικίτα Ιοσίφοφ στο 13ο λεπτό. Ο Ρώσος μεσοεπιθετικός έφυγε από δεξιά, πάτησε περιοχή, σούταρε, η μπάλα κόντραρε στον Μουκουντί και κατέληξε στα δίχτυα του ανήμπορου πλέον να αντιδράσει Στρακόσια, «παγώνοντας» το γήπεδο

Παρόλο το αρχικό σοκ, η ΑΕΚ έψαξε την ισοφάριση, και είχε τεράστια ευκαιρία στο 19'. Συγκεκριμένα, ο Γκατσίνοβιτς πίεσε τον Ντουντισκίνας, έκλεψε, πάσαρε στον Κουτέσα, αλλά αυτός δεν κατάφερε να σκοράρει. Ελάχιστα αργότερα (22') ήταν η σειρά της Τσέλιε να χάσει μεγάλη ευκαιρία για να σκοράρει, με τον Σέσλαρ να πετυχαίνει το δοκάρι με απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Σιγά-σιγά ο Δικέφαλος ξεκίνησε να πατάει πιο καλά στον αγωνιστικό χώρο και δεν δεχόταν πλέον τόσο πίεση από τους φιλοξενούμενους, χωρίς όμως να μπορεί κι αυτός να απειλήσει με αξιώσεις και συνέχιζε να μην παίζει με σιγουριά. Έτσι, ήρθε η στιγμή που η Τσέλιε «χτύπησε» ξανά στο ματς και διπλασίασε τα τέρματά της σε μία... απίθανη φάση. Ο Νιέτο έφυγε από τα αριστερά, πάτησε περιοχή, ο Ρότα έκανε δεν κατάφερε να τον κόψει, αυτός επωφελήθηκε από τις κόντρες, έκανε το γύρισμα, η μπάλα πέρασε και κάτω από τα πόδια του Στρακόσια και ο Βάντσας από κοντά σκόραρε για το 2-0 στο 42ο λεπτό.

Ανέβηκε μετά την ανάπαυλα και πήρε την πρόκριση

Το δεύτερο ημίχρονο ήταν τελείως διαφορετική, η ΑΕΚ βγήκε πιο... αγριεμένη στον αγωνιστικό χώρο και ήθελε να «καθαρίσει» την πρόκριση. Μάλιστα, λίγα δευτερόλεπτα μόνο από την έναρξη του δευτέρου μέρους ήρθε και η μεγαλύτερη ευκαιρία της. Ο Κοϊτά πίεσε ψηλά και έκλεψε, πάτησε περιοχή, ωστόσο άργησε να τελειώσει τη φάση και όταν εκτέλεσε πρόλαβε σωτήρια αμυντικός, έβαλε την κόντρα και έσωσε την ομάδα του.

Παρόμοια κατάληξη είχαν και οι επόμενες φάσεις της Ένωσης, με τον Σλούγκα αυτή τη φορά να κρατά ανέπαφη την εστία του. Αρχικά (48'), ο κίπερ της Τσέλιε μπλόκαρε ένα σουτ του Γκατσίνοβιτς, ενώ στη συνέχεια (53') έσωσε επίσης την προσπάθεια του Ραζβάν Μαρίν.

Ο χρόνος περνούσε και η ΑΕΚ πλέον είχε τον πλήρη έλεγχο της αναμέτρησης και έκανε διατήρηση, ώστε να μην αφήσει και κενούς χώρους και απειληθεί. Κάπως έτσι έπεσε αισθητά και ο ρυθμός του ματς, με την επόμενη μεγάλη ευκαιρία να έρχεται στις καθυστερήσεις, με τον Γιόβιτς να νικιέται από τον Σλούγκα.