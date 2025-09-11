Χαμός στην Τουρκία: Τα... έσπασαν οι οπαδοί της Τράμπζονσπορ στην άφιξη του Ονάνα (vid)

Χαμός έγινε στο αεροδρόμιο της Τουρκίας, με οπαδούς της Τράμπζονσπορ να υποδέχονται εκστασιασμένοι τον Αντρέ Ονάνα.

Μπορεί στο Μάντσεστερ άπαντες να τον έβριζαν για την απόδοσή του στη Γιουνάιτεντ, ωστόσο στην Τραπεζούντα πανηγυρίζουν για τη μεταγραφή του Αντρέ Ονάνα.

Συγκεκριμένα, εκατοντάδες οπαδοί της Τράμπζονσπορ βρέθηκαν στο αεροδρόμιο και επιφύλασσαν μία υποδοχή... ώρα στον Καμερουνέζο κίπερ, ο οποίος θα αγωνίζεται στους Τούρκους έως το τέλος της σεζόν ως δανεικός από τη Γιουνάιτεντ.

Δείτε εδώ φωτογραφίες και βίντεο από την υποδοχή στον Ονάνα: