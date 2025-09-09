Ονανά: Από το «καμίνι» του Όλντ Τράφορντ στη νέα πρόκληση της Τραμπζονσπόρ

Ο Αντρέ Ονανά έφτασε στο Μάντσεστερ το καλοκαίρι του 2023, κουβαλώντας στις πλάτες του τον δύσκολο ρόλο του διαδόχου του Νταβίντ Ντε Χέα και τα πράγματα δεν πήγαν πολύ καλά.

Η πορεία του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ άφησε ανάμεικτα συναισθήματα και πολλά ερωτηματικά.

Στους 102 αγώνες που φόρεσε τη φανέλα των «κόκκινων διαβόλων», κατέγραψε 24 clean sheets, αλλά ταυτόχρονα δέχτηκε 150 γκολ. Το πιο ανησυχητικό στατιστικό όμως είναι οι 18 αβίαστες ενέργειες που οδήγησαν σε γκολ αντιπάλου. Αριθμοί που φανερώνουν έναν τερματοφύλακα ικανό για το εντυπωσιακό, αλλά και επιρρεπή στο μοιραίο λάθος.

Η Γιουνάιτεντ δεν μπόρεσε ποτέ να βρει την απαιτούμενη σταθερότητα στην άμυνά της και ο Ονανά βρέθηκε πολλές φορές στο επίκεντρο της κριτικής.

Τώρα, το κεφάλαιο «Premier League» κλείνει και ανοίγει ένα καινούριο. Η Τραμπζονσπόρ. Εκεί ο Ονανά θα έχει την ευκαιρία να ξαναχτίσει την αυτοπεποίθησή του, να δείξει την προσωπικότητα που τον ανέδειξε στην Ίντερ και να αποδείξει ότι δεν ήταν τυχαία η επιλογή του.

Το ερώτημα που πλανάται είναι απλό. πόσα γκολ θα δεχθεί στην Τραπεζούντα; Η απάντηση θα κριθεί από δύο παραμέτρους. Πρώτον, από την ικανότητά του να περιορίσει τα λάθη που του στοίχισαν στην Αγγλία. Και δεύτερον, από το κατά πόσο η άμυνα της Τραμπζονσπόρ θα μπορέσει να τον «προστατεύσει» και να του προσφέρει τη σιγουριά που έλειψε στο Μάντσεστερ.