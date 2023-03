Η Άρσεναλ…σπάει τα κοντέρ!

Με Λερναία Ύδρα μοιάζει η φετινή Άρσεναλ που χάρη σε τέρματα των Γκάμπριελ, Μαρτινέλι, Όντενγκαρντ προηγείται από το ημίχρονο με 0-3 στην έδρα της Φούλαμ.

Κάπως έτσι, οι κανονιέρηδες έγιναν φέτος η πρώτη ομάδα της Premier League που έχει τρεις παίκτες της (Σάκα, Μαρτινέλι, Όντενγκαρντ) με διψήφιο αριθμό τερμάτων, όμως δεν είναι μόνο αυτό.

Ο Λεάντρο Τροσάρ έδωσε και τις τρεις ασίστ στο πρώτο μέρος και έγραψε ιστορία, αφού έγινε ο πρώτος παίκτης στην Premier League που κάνει χατ-τρικ από τελικές πάσες στο πρώτο ημίχρονο σε εκτός έδρας αγώνα.

Μία ομάδα με όλα τα γράμματα κεφαλαία…

Arsenal are the first team to have three players reach 10+ Premier League goals this season:



◉ Bukayo Saka

◉ Gabriel Martinelli

◉ Martin Ødegaard



Teamwork makes the dream work. pic.twitter.com/UhEEASn9S9