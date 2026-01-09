Η (τηλεφωνική) ατάκα του Γιαννακόπουλου στον Αταμάν που τα δείχνει όλα! (vid)

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετά τις ήττες, ήταν… πιο ενεργός από κάθε άλλη στιγμή της σεζόν με επισκέψεις, ποσταρίσματα αλλά και ατάκες στήριξης απευθείας στο τηλέφωνο.

Τα 60ά γενέθλια του Έργκιν Αταμάν, την επομένη του αγώνα με το Μιλάνο, ήταν μια καλή ευκαιρία επικοινωνίας και προφανώς η συζήτηση μεταξύ των δύο ανδρών δεν περιορίστηκε σε τυπικές ευχές.



Γιαννακόπουλος και Αταμάν είχαν μια κουβέντα εφ όλης της ύλης συζητώντας τα προβλήματα του τριφυλλιού τις τελευταίες ημέρες.



Όπως αποκάλυψε μάλιστα η «Magic Euroleague» η… ατάκα που ξεχώρισε από την κουβέντα είναι ενδεικτική και της απεριόριστης στήριξης που παρέχει ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ στον προπονητή.



«Κάνε τα μαγικά σου όπως μόνο εσύ ξέρεις», του είπε χαρακτηριστικά προκειμένου να βγάλει την ομάδα από τη μίνι κρίση που βίωσε με δύο εντός έδρας ήττες που κόστισαν σε γόητρο, ψυχολογία και βαθμολογία.



Η εικόνα του Παναθηναϊκού βελτιώθηκε, ο Αταμάν σε μια δύσκολη στιγμή για τον ίδιο και την ομάδα «σηκώθηκε» τόσο από τον Γιαννακόπουλο όσο και από τον κόσμο και μένει να φανεί αν οι θετικές αντιδράσεις θα αποτελέσουν την αρχή της πράσινης αντεπίθεσης. Σε όλα τα επίπεδα προφανώς…