Με κεκτημένη ταχύτητα ο Παναθηναϊκός πέρασε σαν σίφουνας από το Παλατάκι έχοντας προηγηθεί με 24π. διαφορά στο ημίχρονο (35-59). Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να αντισταθεί και στο τέλος απλά κατέβασε το σκορ στο 62-86, αφού η διαφορά είχε φτάσει και στους 35. Παραμένει αήττητο το «τριφύλλι».

Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ δεν είχε κανένα πρόβλημα πρόβλημα απέναντι στον Δικέφαλο και με ουσία και θέαμα πέρασε με περίπατο από τη Θεσσαλονίκη φτάνοντας στο 7-0, συνεχίζοντας την αήττητη πορεία της φέτος στο πρωτάθλημα. Στο 2-5 έπεσε ο ΠΑΟΚ.

O Παναθηναϊκός έπαιξε και πάλι εξαιρετικό μπάσκετ, έχοντας 11/30 τρίποντα (36,7%) και 15/30 δίποντα (50%), μετρώντας 10/15 αιφνιδιασμούς. Πήρε εύκολα και τη «μάχη» των ριμπάουντ με 43 έναντι 27.

Πρώτη σκόρερ για το «τριφύλλι» ήταν η Σεντόνα Πρινς με 19 πόντους (6/7 διπ., 1/2 τριπ., 7 ριμπ.), με την Κριστίν Βίτολα να προσθέτει άλλους 13 (3/4 τριπ., 4 ριμπ., 4 ασ.). Στους 12 η Τζαελίν Μπράουν (3/4 διπ, 2/3 τριπ., 8 ριμπ., 5 ασ.) και στους 11 η Ιωάννα Κριμίλη. Διψήφια (10π.) και η Φιγιόντας Φιτζέραλντ.

Για τον ΠΑΟΚ, πρωταγωνίστρια ήταν η Ντάρα Μέιμπρι με 19 πόντους (4/5 διπ., 3/8 τριπ.), με την Ντάνι Ουίλιαμς να προσθέτει άλλους 13 (9 ριμπ.).

Τρίποντη καταιγίδα και +11 για τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με όρεξη στο παιχνίδι, έχοντας πρωταγωνίστρια την Κριμίλη (6π., 2/2 τριπ.), που με 2 τρίποντα στο 3' έδωσε προβάδισμα την ομάδα της Ερντέμ με 2-9. Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε και με την Μέιμπρι (5π.) μάζεψε άμεσα τη διαφορά και στο 4' μείωσε σε 7-11, με την Παπαϊωάννου στο 5' να φέρνει τον Δικέφαλο σε απόσταση βολής (11-13). Δύο όμως σερί τρίποντα από Μπράουν και Πρινς διαμόρφωσαν το 11-19 στο 6', με την πρώτη (8π.) στο 7' και πάλι έξω από τα 6,75μ. να στέλνει τη διαφορά για πρώτη φορά στο +10 (14-24) και τις «πράσινες» να μετρούν 5/6 (83,3%) από την περιφέρεια και να έχουν 4/5 αιφνιδιασμούς. Οι γηπεδούχες όμως και πάλι βρήκαν τον τρόπο στο 8' και με την Παπαϊωάννου και πάλι μείωσαν σε 20-27, με την Κυπριανού με τρίποντο στο 9' να γράφει το 23-27. Ο Παναθηναϊκός όμως ανέβασε ρυθμό και πάλι και με το 7ο τρίποντό του στο ματς (7/9) έκλεισε το δεκάλεπτο στο +11 (23-34).

Φανερά ανώτερο το «τριφύλλι» έφτασε ακόμα και στους 25 πόντους

Η Μπράουν (8π.) με την εκκίνηση της δεύτερης περιόδου έκανε το 23-36, με την Πολυμένη με 2/2 βολές στο 12' να πηγαίνει τη διαφορά για πρώτη φορά στο +15 (23-38). Η Γαλανόπουλος με τρίποντο στο 14' έκανε το 25-41, με το «τριφύλλι» να έχει πλέον 8/11 (72,7%) από την περιφέρεια. Ο ΠΑΟΚ δεν άφησε τον Παναθηναϊκό να ξεφύγει περισσότερο και με σερί 7-0 και 4/4 βολές από την Ουίλιαμς έριξε τη διαφορά σε μονοψήφια τιμή (32-41). Οι «πράσινες» είχαν κολλήσει στην επίθεση, αλλά τη λύση έδωσε η Κριμίλη (11π.) με καλάθι και φάουλ στο 16' για το 32-44. Η Γκρέισον χρεώθηκε με 4ο φάουλ και πήγε στον πάγκο, με την Κωτούλα στο 17' με τρίποντο να πηγαίνει τον Παναθηναϊκό για πρώτη φορά στο +17 (32-49). Η Πρινς στο 18' με 2/2 βολές διαμόρφωσε το 33-53, με την Αμερικανίδα στο 19' -μετά και τις 3/3 βολές της Φιτζέραλντ από το αντιθλητικό και την τεχνική ποινή της Κυπριανού, που έφεραν την αποβολή της- να κάνει το 33-58 και το 35-59 να είναι το σκορ του ημιχρόνου.

Ολοένα και μεγαλύτερη η διαφορά για τον Παναθηναϊκό

Μπράουν και Χατζηλεοντή με την έναρξη της τρίτης περιόδου έστειλαν τη διαφορά στους 26 (37-63), με την ομάδα της Ερντέμ να έχει θέσει ήδη τις βάσεις από πολύ νωρίς για μία ακόμα νίκη. Κάτι η μεγάλη διαφορά, κάτι και η χαλάρωση επέτρεψαν στον ΠΑΟΚ να πλησιάσει κάπως στο σκορ και να μειώσει σε 43-65 στο 24' με τη Μέιμπρι (14π.), με την Πρινς στο 26' να απαντά για το 43-67. Η Γαλανόπουλος στο 27' με τρίποντο από τη γωνία αποκατέστησε την τάξη για το 43-70, με τη Βίτολα (11π., 3/4 τριπ.) με νέο σουτ από την περιφέρεια να πηγαίνει τη διαφορά για πρώτη φορά στους 30 (43-73), με το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 47-75.

Τυπική διαδικασία και συνέχεια στο «πράσινο» αήττητο με περίπατο

Το παιχνίδι φυσικά και είχε κριθεί, με την τέταρτη περίοδο να έχει διαδικαστικό χαρακτήρα, αλλά την Πρινς (17π.) με καλάθι και φάουλ να γράφει νέο υψηλό στη διαφορά (+31, 47-78) και τη Φιτζέραλντ στο 32' με προσωπικό σερί 4-0 (και συνολικό 7-0) να διαμορφώνει το 47-82. Η Πρινς (19π.) στο 33' πήγε το επιμέρους στο 9-0 (47-84), με τον ΠΑΟΚ να βρίσκει με την Μπαντού καλάθι μετά από 2:30 λεπτά (49-84). Το τρίποντο της Γκρέισον στο 35' έκανε το 54-84, με την Αμερικανίδα και πάλι στο 37' να γράφει το 57-84. Η Ερντέμ πλέον άνοιξε εντελώς το ροτέισον κι έδωσε χρόνο συμμετοχής σε όλες τις παίκτριες που είχε στη διάθεσή της, με τον Παναθηναϊκό να φτάνει στη νίκη με το 62-86.

Τα δεκάλεπτα: 23-34, 35-59, 47-75, 62-86

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