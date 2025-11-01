Ανγκόλα για τη φάση Πίτερς-Μίσιτς: «Το είδαν από μόνο μια κάμερα και πήραν αυτή την απόφαση, wow!»

Ο Μπράιαν Ανγκόλα πήρε θέση για την φάση που σήκωσε έντονες συζητήσεις στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Χάποελ Τελ Αβίβ.

Λίγο πριν την λήξη της αναμέτρηση στο ΣΕΦ, ο Άλεκ Πίτερς έκοψε επιθετική ενέργεια του Βασίλιε Μίσιτς με φάουλ, με τον Σέρβο γκαρντ και τον πάγκο της Χάποελ Τελ Αβίβ να διαμαρτύρονται για αντιαθλητικό.

Οι διαιτητές εξέτασαν την φάση στο video και πήραν την απόφασή τους από μόνο ένα πλάνο, δίνοντας απλό φάουλ και την επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια για τους Ισραηλινούς.

Ο Μπράιαν Ανγκόλα, μάλιστα τοποθετήθηκε στα social media, με τον Κολομβιανό γκαρντ της Γκραν Κανάρια να μην πιστεύει το πώς πήραν αυτή την απόφαση οι διαιτητές.

«Wow! Έλεγξαν την φάση από μόνο μια κάμερα και μετά πήραν αυτή την απόφαση. Wow!!!», ανέφερε στο μήνυμά του ο 31χρονος καλαθοσφαιριστής.